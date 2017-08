Povoljni uslovi za vožnju, kolovozi mjestimično mokri

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srprskoj ovog jutra su povoljni uslovi za vožnju, intenzitet saobraćaja je umjeren, a kolovozi su na sjeveru mjestimično mokri, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

Saobraćaj se odvija u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova povremene su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže, zbog čega je na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice, u ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini obustavljen saobraćaj.

Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13, na magistralnom putu Brod-Odžak dadnim danima od 8.00 do 18.00 saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave, a 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare u toku su radovi na sanaciji klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na dionici regionalnog puta Mačkovac-Piperi u toku su radovi na sanaciji klizišta. Odvijanje saobraćaja vrši se uz povremene prekide u trajanju od 30-60 minuta.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Na području Federacije povremene kraće obustave saobraćaja od 8.00 do 16.00 časova mogu se očekivati svakim danom na magistralnom putu Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje u mjestu Osojnica, gdje su u toku radovi na deminiranju terena.

Zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7.00 do 20.00 časova obustavlja se saobraćaj na dionici regionalnog puta Banovići-Živinice, u Banovićima. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci.

Sanacioni radovi u toku su na pravcima Donji Vakuf-Travnik, Tuzla-Kalesija i Bugojno-Kupres.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Za međunarodni promet vozila privremeno su otvoreni granični prelazi Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.