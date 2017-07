Povoljni uslovi za vožnju, saobraćaj bez zastoja

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja, na graničnom prelazu Izačič pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja ovog jutra nisu duža od 30 minuta.

Granični prelazi za pogranični promet Imotica-Duži i Slano-Orahov Do, između Hrvatske i BiH privremeno su otvorene za međunarodni putnički saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je izgradnja vijadukta "ahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

Saobraćaj se u oba smjera odvija sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat, dok su moguće i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćajana auto-putu Gradiška-Banjaluka radi postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova povremene su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

U Milićima je zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici dionice magistralnog Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

U toku je sanacija kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta. Teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava se na kružnom toku desno, pa preko Ulice trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica, kao i na regionalnom putu na području opštine Srebrenica.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Banjaluci je zabranjen saobraćaj svim vozilima u Ulici Gavrila Principa na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, kao preko Zelenog mosta, zatim u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice u Banjaluci, osim za vozila stanara.

Na području Federacije BiH povoljni su vremenski uslovi i dobra prohodnost većine putnih pravaca.

U toku su radovi na magistralnim putevima Vogošća-Sarajevo, Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres, kao i na magistralnom putu na području Živinica.