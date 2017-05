Povoljni uslovi za vožnju

BANJALUKA - Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH ovog jutra odvija po suvim kolovozima uz povoljne uslove za vožnju, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina vozačima iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog minerskih radova u vremenu od 13.00 do 16.00 časova biće obustavljan saobraćaj do pet minuta na dionici Doboj-Tuzla /Poljice-Gavrići/, na lokalitetu kod tunela prema Stanić rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. U periodu od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina od 7.00 do 17.00 časova izvode se radovi na pročišćavanju kanala, a na dijelu Bijeljina-Šepak saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom zbog obilježavanja horizontalne signalizacije.

Zbog radova na sanaciji klizišta i rekonstrukciji kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac, sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-put izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka u mjestu Klašnice.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Јohovac".

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na lokalitetu Mahovljanske petlje, na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja i iz AMS mole vozače da na toj dionici poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Vrbaška-Turjak u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraćaj na mjestima izvođenja radova odvija usporeno.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na području Federacije BiH zbog radova na sanaciji klizišta na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići saobraća se preticajnom trakom.

Na dionici Butila-Vlakovo izvode se radovi na vijaduktu Bojnik, zbog čega vozila saobraćaju jednom trakom.

Radovi su u toku na magistralnim putevima Јablanica-Mostar, Poriče-Kupres, Simin Han-Priboj, Mostar-Široki Brijeg, kao i na magistralnim putevima na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja pri prelasku granice.

Zbog radova koji traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Zbog radova u Crnoj Gori, na graničnom prelazu Klobuk /Ilino Brdo-Vilusi/ saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, a na graničnom prelazu Deleuša /Deleuša-Vraćenovići/ od 11.00 do 15.00 časova.

Sve one koji putuju u inostranstvo iz AMS Republike Srpske podsjećaju da provjere važnost dokumenata neophodnih za prelazak granice kao što su zeleni karton, saobraćajna i vozačka dozvola, te pasoš.