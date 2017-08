Povoljni uslovi za vožnju

BANJALUKA - Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je prohodna, a vozila saobraćaju po suvim kolovozima, uz slab do umjeren intenzitet saobraćaja.

U toku su radovi na vijaduktu "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac", saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionici regionalnog puta R-456 Mačkovac-Piperi danas počinje sanacija klizišta, pa će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja od 30 do 60 minuta.

Zbog izgradnje kanalizacione mreže saobraćaj je obustavljen za sva vozila na dionici magistralnog puta M-14.1 Bijeljina-Glavičice u Ulici 27 marta i Srpske vojske u Bijeljini. Teretna vozila saobraćaju isključivo obilaznicom, dok se putnička preusmjeravaju na gradske ulice

Zbog presvlačenja kolovoza na magistralnom putu M-14.1, na dionici Derventa-Žirovina, vozila saobraćaju usporeno, uz naizmjenično propuštanje. Radovi će trajati još danas.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta, zbog čega je prolazak teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja. Izmjene će trajati do 31. decembra.

Rekonstrukcija puta izvodi se na regionalnom pravcu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na autoputu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

Zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu R-453, na području opštine Srebrenica.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 u opštini Doboj, na magistralnom putu M-14,1 Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj će biti obustavljan 30 minuta, a propuštan 10 minuta.

Zbog miniranja terena na magistralnom putu M-5, na dionici Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, i R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju jednom trakom.

U većem dijelu FBiH saobraćaj se jutros odvija nesmetano i bez vanrednih ograničenja.

Na magistralnom putu Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, u mjestu Osojnica, izvode se deminerski radovi, zbog čega su od 8.00 do 16.00 časova moguće povremene kraće obustave.

Sanacioni radovi izvode se na putnim pravcima Donji VakuF-Travnik, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres i Maglaj-Žepče.

Na graničnim prelazima u BiH trenutno nema zadržavanja dužih od 30 minuta.