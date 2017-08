Požari na području Grahova i Drvara djelo piromana?

SARAJEVO - Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) Mile Marčeta izjavio je da su požari koji su već duže vremena aktivni na području opština Grahovo i Drvar djelo piromana.

"Evidentno je da je koncentracija požara na ovom prostoru u posljednje vrijeme pojačana. Ako se na istom području na razmaku od nekih dva do tri kilometra pojavljuju tri do četiri potpaljena mjesta, onda to nije slučajno zapaljeno", rekao je Marčeta Srni.

On kaže da bi trebalo apelovati na Federalnu upravu Civilne zaštite, ali i na sve nadležne institucije da posvete više pažnje s ciljem sprečavanja požara jer je drvo glavni resurs kojim ove opštine raspolažu.

Marčeta ističe da je pomoć stigla iz Republike Srpske, te da je načelnik opštine Istočni Drvar poslao sve raspoložive resurse za gašenje požara, kao i Šumsko gazdinstvo "Klekovača", ali da to nije dovoljno.

On je izrazio zabrinutost da bi vatra, ako ne bude bilo kiše, mogla da zahvati duboku šumu, ali i doći do grada, što bi izazvalo nesagladive posljedice.

Ukoliko FBiH, Republika Srpska i BiH ne mogu da se izbore sa požarima, kaže Marčeta, onda je trebalo zatražiti i međunarodnu pomoć.

"Ako je već sada situacija sa požarima takva, onda bi se pod hitno u budžetima nadležnih institucija i ministarstava trebala naći sredstva za borbu protiv požara i sličnih elementarnih nepogoda", rekao je Marčeta.