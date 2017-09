Pravilnik gasi motore auto-škola

BANJALUKA - Prednacrt pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila BiH je loš odnosno diskriminatorski prema pojedinim polaznicima i usmjeren samo na dobrobit velikih auto-škola, zbog čega će ostali biti prinuđeni da se ugase, smatraju pojedini vlasnici auto-škola.

"Njime se predviđa da se prva četiri časa obuke iz upravljanja vozilom rade svaki dan po jedan čas. To ni u jednom obrazovnom sistemu ni srednjem ni visokom nismo mogli naći kao praksu. Neopravdano je potpuno iz više razloga. Prvo, djeca iz prigradskih mjesta putuju po 30-40 kilometara u jednom pravcu za jedan čas, drugo je to što nemamo apsolutno kontinuitet, jer pored toga što hoće da nam nametnu jedan čas stavili su odredbu da nema vožnje vikendom, a prvih dana prakse upravo je kontinuitet u vožnji najvažniji", kaže Milenko Jaćimović, vlasnik banjalučke auto-škole "Mir" i predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Banjaluka.

Navodi kako je, pored udara na kandidate, Prednacrt pravilnika usmjeren i protiv malih auto-škola.

"Ovo ako sprovedu to će biti značajan udar na sve male auto-škole i mislim da se zbog toga to i radi da bi veliki imali još više posla. Ostali će se morati ili grupisati ili ugasiti", govori on.

Njegovo mišljenje dijeli Dragan Panić, predsjednik Skupštine auto-škola RS.

"Osvrnuo bih se i na ono gdje nam ograničavaju rad instruktora na osam časova. Svugdje u svijetu čovjek kada završi svoj posao može raditi nešto dodatno, a kod nas ne možeš teoriju i praksu. Profesionalni vozač može da radi dnevno devet sati i nakon toga imaš odmor, ali tebe niko ne pita i ne brani ti da radiš neki dugi posao ili cijepaš drva oko kuće", ističe Panić.

Iz auto-škola kažu da će, ukoliko ovaj pravilnik prođe, pokrenuti pravni tim koji će imati zadatak da isti obori na sudu.

Zoran Andrić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, kazao je da se radi o nacrtu i da do finalizacije ima još mnogo toga.

"Pazite, to je samo nacrt, sve ovo tek ide na konsultacije i prijedloge, koji će biti saslušani i proučeni, tako da ćemo tek vidjeti kako će na kraju izgledati pravilnik", kaže Andrić.

On je istakao da su u čitav proces uključeni entitetski i kantonalni organi za obrazovanje, koji u izradi pravilnika imaju veliku ulogu.

"Stoji da nismo zadovoljni postojećim stanjem i time kako se obuka danas izvodi. Zato moramo da podignemo ljestvicu za jedan nivo, ali niko ništa ne radi protiv auto-škola. Jednostavno se traži optimalan način rada", govori on.