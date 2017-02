Predatori vrebaju djecu na internetu!

BANJALUKA - Oko 90 odsto djece ima mobilni telefon i profile na društevnim mrežama i spremni su na internetu da ostave sve podatke, pa i kućnu adresu, čime su direktno izloženi opasnostima poput dječje pornografije.

Ovo je pokazalo istraživanje međunarodne organizacije "Save the children", koje je došlo do podatka da oko 90 odsto djece uzrasta od 10 do 15 godina ima mobilni, a da isto toliko djece od devet do 17 godina ima profil na nekoj društvenoj mreži.

Pored brojnih prednosti interneta, ocijenjuje Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS, on nosi i brojne rizike.

"Nasilje odraslih nad djecom putem interneta najčešće se odnosi na dječju pornografiju. Lažno se predstavljaju, lako zadobijaju povjerenje djece i postaju njihovi 'prijatelji'. Onda kad su postali 'prijatelji', svi njihovi razgovori i dogovori su samo njihova tajna", kaže Grahovčeva i dodaje da je u godišnjem izvještaju o nasilju nad djecom iz 2013. bilo 13 ovakvih prijava, a 2015. devet slučajeva. Ili su djeca naučila lekciju, pa se ove cifre smanjuju, procjenjuje Grahovčeva, ili pak uopšte ne prijavljuju da su žrtve nasilja. Ona naglašava da je 7. februar, Međunarodni dan bezbjednog interneta, samo još jedan apel da se tema drži stalno aktuelnom.

"Ovo nisu lekcije koje se uče za danas i za ocjenu, uče se za život", zaključila je Grahovčeva.

Ljubica Predić, viša stručna saradnica u Agenciji za informaciono društvo RS, kaže da je ta činjenica alarmantna i da djeca mahom lutaju virtuelnim prostorom bez nadzora roditelja.

"Facebook je krajem prošle godine imao 1,74 milijarde aktivnih korisnika. Među njima nemali je broj predatora kojima su baš djeca ciljna grupa", kaže Predićeva.

Ona upozorava da se dijeljenje podataka na društvenim mrežama može iskoristiti, kako za internet uznemiravanje, tako i za nanošenje štete u realnom životu.

"Adresa stanovanja ili objave putovanja mogu da posluže lopovima za provale u stan, za praćenje kretanja odraslih članova porodice i u najgorem slučaju za otmicu djece", kaže Predićeva, dodajući da su djeca najranjivija kategorija pa o korištenju tehonologija moraju da uče i znaju kao i o drugim stvarima u realnom životu.

Sociolog Ivan Šijaković kaže da su djeca svakako izložena opasnostima na internetu, ali ne većim od onih na ulici.

"Opasnost se ogleda u tome da djeca mogu posjećivati sadržaje koji nisu primjereni njihovom uzrastu kao što su pornografski sadržaji. Opasnost je izloženost kontaktima s nepoznatim ljudima", kaže Šijaković, uz napomenu da djeca gube dosta vremena igrajući igrice na internetu koje nisu kreativnog karaktera.

On savjetuje roditeljima i djeci da izgrade uzajamno povjerenje, odnosno prijateljski odnos. Dodaje da treba nadzirati šta djeca posjećuju na internetu, ali nikako im zabranjivati pristup.