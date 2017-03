Prekid saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u Novom Gradu

BANJALUKA - Na lokalnim putevima Marićka-Omarska i Blagaj-Radimirovac na području Novog Grada zbog izlivanja vode na kolovoz u prekidu je odvijanje saobraćaja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na dionici regionalnog puta Lopare-Čelić, u Federaciji BiH, zbog odrona u rejonu Brusnice saobraća se jednom trakom, dok je na dionici regionalnog puta Bobetino Brdo-Donja Bukovica, zbog plavljenja kolovoza, saobraćaj potpuno obustavljen za putnička motorna vozila.

Potpuno je obustavljen saobraćaj na lokalnom putu koji od ulaza u Vrbanju vodi prema Debeljacima, dok se na lokalnom putu Banjaluka-Karanovac u mjestu Јagare u Ulici Sime Ilije Partala saobraća jednom trakom.

Odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Cerik-Brčko, u mjestu Donja Skakava normalizovano je nakon povlačenja vode sa kolovoza.

Nakon povlačenja vode sa kolovoza saobraćaj se odvija bez izmjena na regionalnom putu Gradačac-Gračanica u mjestu Srnice.

Na ostalim putevima saobraća se po vlažnim ili mokrim i klizavim kolovozima, zbog čega je neophodna maksimalno oprezna vožnja.

Magla jutros smanjuje vidljivost na području Doboja i Mrkonjić Grada, te na putu Vlasenica-Han Pijesak.

Dodatan oprez neophodan je na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog učestalih odrona zemlje i kamenja na kolovoz, posebno na putevima Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po pretežno mjestimično vlažnim i kolovozima.

Zbog deminerskih radova na snazi su privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, pa se u periodu od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova biće obustave saobraćaja, najviše do 30 minuta.

Režim saobraćanja izmijenjen je na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja, zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj.

Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub biće povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjeno je saobraćanje za sva vozila teža od 16 tona.

Opasnost od odrona povećana je na dionicama koje vode kroz usjeke, posebno na putnim pravcima Konjic-Mostar, Јajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik i Turbe-Ugar.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja tokom dana povremeno se saobraća usporeno zbog radova koji još traju na području Hrvatske.