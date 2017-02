Prenosive tablice ubrzavaju prodaju auta

BANJALUKA, SARAJEVO - Uvođenje prenosivih tablica u BiH ubrzaće trgovinu automobilima, jer će potencijalni kupci moći u svakom trenutku da isprobaju vozilo a da ne čekaju po nekoliko sati izdavanje probnih tablica, što će ujedno i vlasnicima autosalona olakšati poslovanje.

Prenosive tablice su već odavno praksa u zemljama EU, a predviđene su i novim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja u BiH, koji je nedavno stupio na snagu.

Prema riječima Milije Radovića, direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, ove tablice omogućavaju dovoženje vozila s mjesta carinjenja, kao i probnu vožnju kupcu koji dođe u autosalon.

"Dosad se to radilo na crno jer je prodavcima auta bilo skupo vaditi probne tablice. Prenosive tablice podrazumijevaju da pravno lice ili preduzetnik može podnijeti zahtjev za više registarskih tablica koliko mu treba", kaže Radović. On upozorava da ostaje da se vidi šta će biti s osiguranjima, jer ne može jedna polisa važiti za deset vozila.

"Kad dođete u autosalon da kupite vozilo većina ih nema probne tablice. Vi onda idete na vlastiti rizik jer vozite vozilo koje nije registrovano i ako dođe do nezgodne onda je problem za naplatu štete", upozorava Radović, koji smatra da se uvođenjem prenosivih tablica smanjuje broj slučajeva kršenja propisa i broj neregistrovanih vozila na putu.

Zaposleni u bh. autokućama s oduševljenjem čekaju da primjena prenosivih tablica zaživi.

Andrija Zovko, direktor u autosalonu "Kramar", smatra da će te tablice olakšati poslovanje autokućama.

"Problem je što godinama nismo bili u mogućnosti odraditi probne vožnje, jer smo u prekršaju ako ne odradimo tu vožnju na probnim tablicama, što je duga procedura", rekao je Zovko.

Dodaje da će prenosive tablice pomoći autosalonima da odrade vožnju s potencijalnim kupcima na legalan način i bez rizika.

I Suad Mitić, vlasnik autosalona "Bravo" iz Tuzle, kaže da će prenosive tablice pogodovati prodavcima auta iz više razloga.

"Kupac će moći prilikom kupovine regularno da isproba automobil na cesti, auto će moći odvesti u bilo koji servis i uplatom najvišeg osiguranja one tablice koje dobije prodavac važiće za sva vozila koja ima u salonu", istakao je Mitić.

Edis Puškar, direktor sarajevskog autocentra "Turbo Trade", smatra da će prenosive tablice ubrzati poslovanje.

"U slučaju da kupac kupi auto subotom, s prenosivim tablicama može odmah prevesti to vozilo od tačke A do tačke B. On neće morati čekati radni dan zbog izdavanja probnih tablica i procedure, koja traje u policiji od tri do pet sati", rekao je Puškar, dodajući da jedva čeka da prenosive tablice zažive u praksi.