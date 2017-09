Pretežno oblačno ali toplo

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u istočnim područjima.

Poslije podne naoblačenje na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a u ostatku zemlje do kraja dana. Padavine se očekuju krajem dana i tokom večeri. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.

Sarajevo + 28 ºC

Banjaluka + 27 ºC

Bijeljina + 26 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 26 ºC

Mostar + 30 ºC

Zenica + 29 ºC

Trebinje + 29 ºC

Bioprognoza

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i strujanjem toplijeg vazduha, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom. Učesnicima u saobraćaju preporučujemo oprezniju vožnju.