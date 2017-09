Pretežno oblačno uz povremenu kišu

BANJALUKA - Za dane vikenda u BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost kiše.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu od 16 do 18, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 25 ºC

Banjaluka + 27 ºC

Bijeljina + 26 ºC

Bihać + 25 ºC

Livno + 22 ºC

Mostar + 26 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 27 ºC

Bioprognoza

Ugodnije u odnosu na protekli period. Djelimično stabilnije vrijeme, uz temperature primjerene ovom dijelu godine, povoljno će djelovati na većinu populacije. Na zapadu i u Hercegovini opšta slika će biti nešto lošija tokom prijepodneva, uglavnom zbog izraženije nestabilnosti, u ostatku dana će se popraviti. Moguće su meteoropatske reakcije poput reumatskih bolova, glavobolje, promjene raspoloženja i dekoncentracije.