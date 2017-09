Pretežno sunčano, krajem dana naoblačenje

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Prema kraju dana i u večernjim satima očekuje se porast oblačnosti, što na sjeveru i ponegdje u centralnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove.

Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Dnevne temperature od 18 do 24 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Padavine, uglavnom, poslije podne, umjerenog do pojačanog intenziteta.

Vjetar, slab, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim podrčjima istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 15 21, na jugu od 20 do 25 °C.

Za prvi dan nove radne sedmice očekuje se oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 12 do 15, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 24 °C.