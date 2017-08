Prevaranti koriste djecu sa poteškoćama

BANJALUKA - Željka Perišić-Ninković iz Banjaluke, predsjednica Udruženja "Dajte nam šansu - Zvjezdice", ostala je zaprepaštena nakon što je saznala da je zasad nepoznati prevarant pokušao da dođe do novca uz pomoć fotografije na kojoj je sa kćerkom (12), a koja ima Daunov sindrom.

Neko je, naime, njihovu fotografiju postavio na lažni profil na Facebooku, pod imenom Sandra B. iz Križevaca, te zahtjev poslao Siniši Bosancu, tražeći novčanu pomoć.

Međutim, prevarant, očigledno nije znao da Bosanac poznaje Perišić-Ninkovićevu. Bosanac, koji je iz Hrvatske, odmah je shvatio da je riječ o prevari, te je o svemu obavijestio prijateljicu iz Banjaluke.

"S obzirom na to da je on shvatio da se radi o lažnom profilu, nisu stigli do toga da taj koji je lažni profil otvorio kaže i broj računa na koji da se uplati novac. Nakon što mi je prijatelj javio, odmah sam lažni profil prijavila Facebooku, a isto sam zamolila i svoje prijatelje da urade. Ubrzo nakon toga taj profil je izbrisan", kazala nam je Perišić-Ninkovićeva. Ona naglašava da je strašno to što se ljudi služe djecom sa poteškoćama u razvoju kako bi došli do novca.

"Razmišljala sam da slučaj prijavim policiji. Međutim, nakon prijava Facebooku, koje sam uputila, kao i moji prijatelji, profil je ubrzo ugašen. Ono što je zabrinjavajuće jeste da se pojavilo nekoliko različitih lažnih profila, a koji su koristili poteškoću djeteta da bi dobili novac", ističe ona.

Siniša Bosanac je, inače, iz Facebook grupe za podršku roditelja djece s invaliditetom u Hrvatskoj, a gdje su se počeli pojavljivati lažni profili.

Prevaranti se služe sljedećom taktikom - ukradu fotografiju sa tuđeg profila, obično iz druge države, naprave profil sa izmišljenim imenom, a zatim traže novac. Bosanac kaže da je do sada imao takva tri slučaja u proteklih nekoliko sedmica.

"Predstavljaju se kao roditelji djece s autizmom ili Daunovim sindromom. Nakon prihvaćanja prijateljstva odmah je uslijedio upit za pozajmicu", ispričao je Bosanac za hrvatske medije.

Iz hrvatskog MUP-a upozoravaju ljude da ne nasjedaju na takve i slične pokušaje krađe, a tokom komunikacije s nepoznatim ljudima treba biti posebno oprezan i paziti kome ukazati svoje povjerenje.*