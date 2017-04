Prijete blokadom granice zbog opasnog otpada

DVOR, NOVI GRAD - Odluka da se sav nuklearni otpad iz Hrvatske odlaže na lokaciji Trgovska gora, u opštini Dvor, koja je udaljena svega tri kilometara od granice sa BiH i desetak od Novog Grada u RS, mogla bi uskoro biti konačna, zbog čega mještani Dvora prijete i blokiranjem granice.

Vlada Hrvatske nije uvažila svojevrstan referendum na kojem su se Dvorani iz svih 12 mjesnih zajednica izjasnili da ne postoje uslovi pod kojima žele nešto tako opasno u svojoj blizini, izjavila je za "Nezavisne" Anita Kolarec, predsjednica Stožera za zaštitu Dvora od nuklearnog otpada.

Ispoštovani samim tim nisu ni komšijski odnosi sa RS, kao ni regulativa koja propisuje koliko kilometara objekti kao što je odlagalište nuklearnog otpada mogu biti udaljeni od susjedne države.

"Mi čekamo naredni korak hrvatskih vlasti, a tada ćemo preduzeti drastične mjere. Napravićemo prosvjed, a nakon toga ćemo i zatvoriti granicu između Hrvatske i BiH", kazala je Kolarecova.

Tačan datum protesta i blokiranja graničnog prelaza, kako kažu mještani Dvora, nije za javnost, ali poručuju da će biti uskoro.

"Čim se koliko-toliko raščisti ova situacija sa 'Agrokorom', mogu se očekivati prosvjedi", rekla je Kolarecova.

Podsjeća da se nadležni u Hrvatskoj pozivaju na studiju iz 1954, u kojoj se kaže da Dvor nije plavno područje i da je zato sigurno mjesto za taj otpad.

"Mi imamo studiju koja je nedavno rađena od strane najvećih stručnjaka i gdje stoji koliko je opasno odlaganje na Trgovskoj gori. Ovo sada više nema nikakvog smisla ", rekla je Kolarecova.

Ukoliko ni protesti ni zatvaranje granice ne urode plodom, dio građana Dvora spreman je da tuži državu Hrvatsku.

"Razgovarali smo sa odvjetnicima i oni su nam potvrdili da je pametno da u tom slučaju svi mi dignemo tužbu protiv RH", kazala je Kolarecova.

U slučaju određene nepogode ili nestručnog ili nesavjesnog rada sa opasnim otpadom, pogođene bi bile sve opštine nizvodno u slivu rijeke Une.

Mještani su ukazivali i na ekonomsku propast, jer ko će da kupi proizvode nastale na tom području.

"Naravno da ne bih bio sretan ukoliko bi došlo do odlaganja opasnog otpada na toj lokaciji, to je veoma veliki rizik, pogotovo s obzirom na to da se prekoputa Une na našoj teritoriji nalaze svi bazeni vode koje koristimo. To je veoma bezobzirna odluka koja, pored svega, narušava odnose između zemalja", kazao je Miroslav Drljača, načelnik Novog Gada.

On je dodao da se svima čini da nadležni u Hrvatskoj samo formalno sprovode procedure oko mjesta na kojem će odlagalište biti, ali da je u vezi s tim pitanjem već odavno sve odlučeno.

"Nemaju oni u stvari drugu lokaciju, a ova trenutna je loša i za nas i za njih. Mi smo napravili dopis koji šaljemo Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara BiH, predsjedniku RS, resornim ministarstvima, a obratili smo se i Savezu opština i gradova. Visoka politika mora da riješi taj problem", naveo je Drljača.

Zbog vjerskog praznika juče nismo uspjeli dobiti komentar resornih ministarstava i nadležnih u RS i BiH.