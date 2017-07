Privremena obustava saobraćaja na putu Doboj-Tuzla

BANJALUKA - Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj zadovoljavajuća je, zastoja i posebnih ograničenja nema, osim na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U vremenu od 12.00 do 16.00 časova zbog minerskih radova privremeno će biti obustavljen saobraćaj, maksimalno pet minuta, na magistralnom putu Doboj-Tuzla, dionica Poljice-Gavrići, na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Do 13.30 časova, zbog deminerskih radova, na dionici magistralnog puta Stolac-Ljubinje dolazi do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor, pa je u oba smjera ograničena brzina kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat.

Moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Radi postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani", zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/ u vremenu od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

U Milićima je zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici magistralnog puta i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza kroz Trebinje na dijelu magistralnog puta.

Teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava se na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom Trebinjskih brigada.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu LJeljenče u toku su radovi na izgradnji-rekonstrukciji propusta. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, odnosno naizmjenično jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na području Banjaluke zbog radova na sanaciji klizišta obustavljen je saobraćaj na lokalnom putu Bočac-Agino Selo, lokalitet Panića okuka.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, autobusi na liniji javnog prevoza putnika Agino Selo-Banjaluka saobraćaće otežano, odnosno sa prekidom na navedenom lokalitetu i presjedanjem putnika.

U toku je preventivna akcija "Da li vozite tehnički ispravno vozilo-provjerite" koju AMS Republike Srpske sprovodi u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i auto-moto društvima.

Stručne ekipe AMS besplatno će, preventivno, kontrolisati tehničku ispravnost vozila.

S obzirom na to da počinje sezona godišnjih odmora i da dolazi do povećanja mobilnosti na putevima, AMS Republike Srpske sprovodi ovu aktivnost s ciljem da se vozačima pomogne da pripreme svoje vozilo za duža putovanja i bezbjednije učestvuju u saobraćaju.

Na putevima u FBiH saobraća se nesmetano i uz povoljne vremenske uslove, frekvencija vozila je umjerenog intenziteta, ali tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila.

Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, uključujući pravce Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta.