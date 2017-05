Progovorio gluvonijemi dječak iz Sarajeva: Zejd izgovorio prve riječi

SARAJEVO - Zejd zna da imenuje sve životinje i da ih prepozna, zna da imenuje članove porodice, zna reći kako se zove učiteljica. Svaki dan učimo nove riječi, takođe i one riječi koje nije prije čuo. Najviše me iznenadi kada ide kroz hodnik u stanu i zove me imenom Mirzana, rekla je juče Mirzana Ćoralić, majka gluvonijemog dječaka iz Sarajeva, o kome je brujio čitav region.

Zejd, njegovi roditelji, učiteljica i defektolog godinama rade na tome da mališan progovori, a u tome su konačno bar djelimično i uspjeli.

Početkom 2016. roditelji su uz određenu dozu straha Zejda upisali u redovnu školu, na početku se to ispostavilo i kao osnovano, jer kao gluvonijem dječak veoma se teško snalazio. Poslije mnogo pokušaja i trikova kako da dopre do Zejda i uključi ga u nastavni program te druženje sa ostalom djecom iz razreda, učiteljica Sanela Ljumanović je odlučila svi đaci i ona će naučiti znakovni jezik.

Zbog tog postupka učiteljica i đaci su, između ostaloga, dobili i nagradu za podvig godine u okviru manifestacije "Ličnost godine", koju organizuju "Nezavisne novine", a stizala su i druga priznanja i aplauzi brojnih ljudi.

"I sama se iznenadim nekim riječima koje samostalno izgovara gledajući dokumentarne ili crtane filmove, sam imenuje likove ili stvari, predmete koje vidi glasom, bez upotrebe znakova. Ovo je dugotrajan proces, spor, ali napredujemo. Posebna motivacija su drugovi iz razreda i učiteljica Sanela", kaže majka Mirzana za "Nezavisne".

Ističe da Elvira Mujkanović, defektolog, s kojom Zejd radi, postiže ogromne rezultate.

"Divna je osoba, njeni savjeti mi mnogo znače, pozitivna energija koju prenosi na Zejda i upornost, sve su to motivacije za naš napredak", kaže majka.

Zejdov rad sa defektolozima, logopedima i drugim stručnjacima i dalje plaćaju iz svog džepa, pomoću donacija i raznih nagrada koje su dobili.

"Naše institucije ne bih ništa više komentarisala. Inkluzija je samo na papiru, defektologa nema u školama, a zakoni se ne poštuju. Drugo polugodište ćemo platiti od nagrade 'Nezavisnih' i hvala vam", rekla je Mirzana.

Učiteljica Sanela nam je u pauzi između časova ispričala kako su upravo radili diktat i kako je Zejd jedan od najboljih. A kada se sjeti trenutaka kada je počela da radi s njim, kaže da bi s vremena na vrijeme ispustio tek pokoji glas.

"Ja to malo prilagodim njemu, izgovaram riječi, a on čita sa usana i odlično sve uradi. U petak je, na primjer, odgovarao lekciju o proljeću bez korištenja znakovnog jezika. Ove godine će učestvovati u priredbi i recitatorskoj sekciji, gdje će u isto vrijeme pričati i pokazivati znakove", rekla je učiteljica Sanela.

Oni koji provode dosta vremena sa Zejdom, kao što je učiteljica, kažu da razumiju svaku njegovu riječ, dok drugima treba malo vremena da se naviknu.

"Sada je to period kada ga roditelji, djeca iz razreda i ja potpuno razumijemo, a ostali svaku četvrtupetu riječ. Za nekoliko godina, ubijeđena sam, svi ćemo ga potpuno normalno razumjeti", rekla je učiteljica.