Prohodnost puteva zadovoljavajuća

BANJALUKA - Prohodnost svih puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća, ali se vozačima skreće pažnja na poledicu na dionicama u višim predjelima, preko mostova, nadvožnjaka i na prilazu tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Iz AMS skreću pažnju i na mjestimično zaostali snijeg na kolovozima na pojedinim dionicama zbog čega se savjetuje oprezna i sporija vožnja.

Na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po suvim kolovozima.

Na putevima na kojima se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

U Klašnicama će do 19. maja zbog postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-putu biti izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka. Saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor , te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

U Ljeljenči na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom. Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na području FBiH aktuelni su radovi na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i na magistralnim putnim pravcima Tuzla-Priboj, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres, Jablanica-Mostar, Žepče-Maglaj i Brčko-Bijeljina.

Zbog izvođenja radova na vijaduktu "Bojnik" na dionici auto-puta od Butila prema Vlakovu vozila će od danas saobraćati jednom trakom.

Na graničnim prelazima jutros nisu evidentirana duža zadržavanja. Zbog radova koji još traju na području Hrvatske povremeno se formiraju duže kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Zbog radova na putnom pravcu Ilino Brdo-Vilusi u Crnoj Gori, saobraćaj se od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova obustavlja na graničnom prelazu Klobuk.

Iz AMS napominju da se tokom praznika i turističke sezone na granici mogu očekivati duža čekanja na obavljanje granične kontrole.