Promjena vremena u BiH od utorka

SARAJEVO, BANJALUKA - U utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano.

Poslijepodne naoblačenje u Krajini, a u ostatku zamlje do kraja dana ili u večernjim satima.

Krajem dana kiša se očekuje u Krajini, a u večernjim satima i u Posavina, centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

Vjetar, slab do umjeren, jugozapadni. U večernjim satima vjetar, na sjeveru Bosne, u skretanju na sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 19 do 25 °C.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 21 °C, saopšeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(N1)