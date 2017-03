Promjenljivo vrijeme uz temperaturu do 15 stepeni

BANJALUKA - Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a na jugu sunčano uz malu oblačnost.

Poslije podne i u večernjiim satima u većem dijelu Bosne sa slabom kišom, a u višim područjima sa slabim snijegom. Padavine se ne očekuju u Krajini i na jugozapadu BiH.

Vjetar slab do umjeren, sjeverni, a na jugu slaba do umjerena bura. Dnevne temperature od 4 do 9, na jugu od 10 do 15 °C.

Ponedjeljak

U BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu, prije podne, vedro, a poslije podne umjeren i prolazan porast naoblačenja. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a na jugu, umjerena, bura.

Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 3 do 9, a na jugu od 11 do 15 °C.

Utorak

Pretežno sunčano vrijeme, uz postepen porast naoblačenja u većem dijelu BiH poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, a na jugu, slaba do umjerena, bura.

Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 5 do 11, na jugu od 12 do 16 °C.