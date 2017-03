Protestna šetnja željezničara sutra u Banjaluci

DOBOJ - Predstavnici šest sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srspke" održaće sutra protest u Banjaluci zbog neisplaćenih plata i ostalih dugovanja prema radnicima, neisplaćivanja izvršnih presuda i pokretanje odgovornosti i smjena uprave na čelu sa generalnim direktorom.

Predsjednik Sindikata željezničara Milijan Marković rekao je Srni da će radnici sa željezničke stanice iz Doboja sutra u 8.00 časova krenuti autobusima za Banjaluku, a da je okupljanje planirano na banjalučkom Trgu Krajina.

"Sa Trga Krajine slijedi mirna protestna šetnja do parka `Mladen Stojanović`, gdje će se okupljenim obratiti neko od sindikalnih predstavnika", kaže Marković.

On je istakao da su sindikati povukli zahtjev da se obustavi primjena novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u "Željeznicama", jer su se na jučerašnjem sastanku u Doboju poprilično usaglasili sindikati i uprava.

"Uprava je prihvatila taj naš zahtjev i ostavljen nam je rok od osam dana da im dostavimo, ako imamo, još neke primjedbe", rekao je Marković.

On je ponovio da prema radnicima postoje velika dugovanja i da se svakom radniku duguje više od 7.500 KM, odnosno kada se to pretvori u prosječnu platu u "Željeznicama Republike Srpske", koja iznosi 644 KM, to znači da se duguje 12 plata.

U okviru "Željeznica" djeluju Sindikat željezničara Republike Srpske, Samostalni sindikat mašinovođa, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti Banjaluka, Sindikat radnika infrastrukture Doboj, Sindikat radnika infrastrukture Banjaluka i Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila Prijedor.