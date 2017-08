Putevi uglavnom prohodni, zabrana saobraćaja u Rogatici

BANJALUKA - Saobraćaj se ovog jutra na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja, dok će u Rogatici danas od 19.00 časova do sutra u 2.00 časa biti zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu u Ulici Srpske sloge.

Saobraćaj u ovoj ulici, od raskrsnice kod Doma za starija lica "Sunce" do raskrsnice kod "Razvojne banke", biće zabranjen i sutra od 15.00 do nedjelje, 20. avgusta, u 2.00 časa, zbog održavanja aktivnosti povodom slave opštine Rogatica.

Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativne pravce, ulicama Đenerala Draže iz pravca Sokoca i Serdar Janka iz pravca Ustiprače, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Sutra će na dijelu regionalnog puta Trebinje-Herceg Novi, od Aleksine Međe do mjesta Tuli u dužini 1.100 metara biti održana auto-slalom trka "Nagrada Trebinja 2017" koja se boduje za Otvoreno prvenstvo Republike Srpske i Šampionat BiH.

Radi nesmetanog održavanja ovog brdskog auto-slaloma, na dijelu od Aleksine Međe do Obodina biće privremeno obustavljen saobraćaj u periodima od 10.00 do 11.15, od 11.45 do 13.00 časova i od 13.15 do 14.00 časova.

U vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Trebinje-Vilusi-Morinj-Herceg Novi.

S obzirom da je turistička sezona u punom jeku i da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu, iz AMS Republike Srpske pozivaju sve koji planiraju da putuju tom dionicom da putovanje planiraju u skladu sa najavljenim privremenim obustavama saobraćaja.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

Saobraćaj se odvija u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Radi postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice" na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na autoputu "9. januar" Prnjavor-Doboj uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Saobraćaj je obustavljen u ulicama 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini, na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice, zbog izgradnje kanalizacione mreže.

Teretni saobraćaj odvija se isključivo obilaznicom, dok se saobraćaj putničkih vozila preusmjerava na gradske ulice i odvija se uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U toku su radovi na izgradnji pješačke staze na regionalnom putu Dragalovci-Gornja Vijaka, u mjestu Dragalovci, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom trakom.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova obustave saobraćaja traju 30 minuta,a propuštanje vozila 10 minuta.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH /Crne Gore/ Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na putevima u Federaciji BiH saobraćaj se odvija po pretežno suvom kolovozu, uz slab do umjeren intenzitet vozila, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, kako na putevima, tako i na graničnim prelazima.

Na magistralnom putu Bugojno-Gornji Vakuf zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, od 8.00 do 16.00 časova mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja.

U toku su radovi na magistralnim putevima Buna-Stolac, Maglaj-Žepče, Vogošća-Sarajevo, Simin Han-Kalesija, Poriče-Kupres i Stupari-Kladanj.

Na graničniom prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Za međunarodni promet vozila privremeno su otvoreni granični prelazi Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.