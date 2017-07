Putni pravci prohodni, bez zadržavanja na granicama

BANJALUKA - Svi putni pravci u Republici Srpskoj prohodni su, a na području Federacije BiH za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju tunela Kupreška vrata na magistralnom putu Bugojno-Kupres, zbog čega će se od 10.00 do 17.00 časova saobraćaj odvijati naizmjenično jednom trakom.

Vozačima iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu, a zbog visoke dnevne temperature da po mogućnosti za duža putovanja izbjegavaju najtopliji dio dana.

Zbog održavanja auto-trke na brdskim stazama "Vlasenica 2017" sutra će biti obustavljen saobraćaj za sva vozila od 12.00 do 14.30 časova i u nedjelju, 23. jula, od 10.30 do 13.30 časova, na dijelu magistralnog puta Vlasenica-Han Pijesak.

Saobraćaj će u vrijeme obustave biti preusmjeren na alternativne putne pravce, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

Saobraćaj se u oba smjera odvija sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na sat, dok su moguće i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka radi postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

U Milićima je zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici dionice magistralnog Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

Radovi na rekonstrukciji puta izvode se na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13, na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova vozila se propuštaju 10 minuta, a 30 minuta traju obustave saobraćaja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

U FBiH u toku su radovi na magistralnim putevima Maglaj-Žepče, Vogošća-Sarajevo, Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres, kao i na magistralnom putu na području Živinica.

Na graničnim prelazima u BiH trenutno nema dužih zadržavanja.

Granični prelazi za pogranični promet Imotica-Duži i Slano-Orahov Do, između Hrvatske i BiH privremeno su otvoreni za međunarodni putnički saobraćaj.