Radnici ŽRS u penziju samo na osnovu staža, RS preuzima vlasništvo

BANJALUKA- Željezničari RS će biti privilegovani pri odlasku u penziju, što će biti omogućeno "lex specialis" zakonom, potvrđeno je u Informaciji o restrukturiranju "Željeznica RS", koja je u posjedu "Nezavisnih", a kojom je potvrđeno i prethodno pisanje našeg lista.

Naime, "Željeznice RS" dobile su od Vlade zeleno svjetlo za početak restrukturizacije s obzirom na to da je ona na jučerašnoj sjednici prihvatila informaciju o trenutnom stanju projekta restrukturiranja.

Kako je u jednom dijelu informacije navedeno, smanjenje broja radnika bi se najlakše moglo izvršiti ukoliko bi jedini kriterijum za penzionisanje bile godine staža, odnosno ako kriterijum ne bi bile godine starosti, kako je to sad u skladu sa Zakonom o radu.

Poređenja radi, prema važećem zakonu, uz kriterijume minimalno 15 godina staža i 65 godina starosti do kraja 2017. godine može biti penzionisano svega 14 radnika. Međutim, ukoliko bi penzionisanje u skladu sa Zakonom o penzijskoinvalidskom osiguranju bilo obavezno, do kraja 2017. godine bi se moglo penzionisati čak 323 radnika i to uz redovan iznos otpremnine u visini tri prosječne mjesečne plate. Trošak otpremnina u tom slučaju se procjenjuje na oko 620.000 KM.

Dodatno broj zaposlenih bi mogao da se smanji za 177 kroz dobrovoljni odlazak uz ponudu otpremnina ili proglašenjem tehnološkog viška.

Milenko Savanović, ministar rada i boračkoinvalidske zaštite RS, ranije je govorio da neće dozvoliti da se diraju sistemski zakoni jer bi time i druga preduzeća mogle da traže slična rješenja, što bi izazvalo haotičnu situaciju i domino efekat.

Savanović, pak, juče kaže da je Vlada dala saglasnost na preliminarni plan jer se ovako nešto već radilo u okruženju i pokazalo se kao vrlo efikasno, pogotovo u Sloveniji.

"Sve će to opet u nekom obliku doći pred Vladu i Skupštinu, tako da ćemo pratiti situaciju pomno kako ne bismo napravili neku provokaciju prema drugima koji su isto obuhvaćeni tim zakonima", kazao je Savanović.

Iz Vlade RS navode da je osnovni cilj restrukturiranja unapređenje efikasnosti i postizanje finansijske održivosti. Sam projekat treba da se realizuje kroz vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturiranje.

Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, predložio je i formiranje koordinacionog odbora. Sindikalci ŽRS, pak, kažu da imaju dovoljno stručnih ljudi u svojoj firmi da nije potrebno angažovati nikakve komisije sa strane, jedino ako će raditi besplatno.

Kada je u pitanju smanjenje broja zaposlenih, što radnike najviše interesuje, Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajnotransportne djelatnosti ŽRS, kaže da su viškovi u "kancelarijama".

"Mi viškove imamo u kancelarijama i administraciji, zato i tražimo da se sistematizacija uradi po stvarnim potrebama preduzeća, a ne po imenu i prezimenu i ko te je od političara zaposlio", kaže on.

U Informaciji o restrukturiranju stoji da vlasničko restrukturiranje podrazumijeva smanjenje vlasničkog udjela manjinskih akcionara na ispod jedan odsto, a potom otkup akcija, čime bi RS postala jedini vlasnik ŽRS. Kako kažu, ovo se može postići kroz konverziju duga koji ŽRS imaju prema Vladi po osnovu inostranih kredita koje Vlada otplaćuje u njihovo ime u kapital. S obzirom na to da bi se nakon konverzije duga u kapital broj akcija u opticaju povećao, vrijednost istih bi pala za 99 odsto, čime bi pala i otkupna vrijednost, pa bi se akcije manjinskih akcionara mogle kupiti za 30.000 KM, umjesto 30 miliona KM, koliko je sada potrebno.

Kada je isplata radnika u pitanju, u informaciji stoji da je cilj poštovanje prava, ali i izbjegavanje da se zaposleni pojave kao povjerioci u Skupštini povjerilaca. Naime, u skladu sa važećim Zakonom o stečaju, kada se podnese zahtjev obrazuje se Skupština povjerilaca, kao jedan od organa u procesu, koja se sastoji od svih povjerilaca privrednog društva nad kojim se otvara proces restrukturiranja. Između ostalih zaduženja i uloga, važna uloga Skupštine povjerilaca jeste da se nakon prezentacije plana restrukturiranja o istom izjasni glasanjem. S obzirom na to da ŽRS ne bi mogle računati na podršku radnika za usvajanje plana restrukturiranja, nakon što proces restrukturiranja formalno otpočne, isplata dugovanja zaposlenima je neophodna prije formalnog otpočinjanja procesa restrukturiranja.

Planirano je da se broj zaposlenih smanji za 1.000 radnika i to 500 do kraja 2017. godine i preostalih 500 do okončanja procesa restrukturiranja, to jest u naredne tri do četiri godine. Smanjenjem broja zaposlenih, u Vladi računaju na godišnju uštedu od oko 16 miliona KM.

Investicije od 800 miliona KM

Kako bi se postigao cilj restrukturiranja, u Vladi navode da nije dovoljno samo uspješno izvršiti sam proces, već je neophodno obezbijediti investicije u narednih 10 do 15 godina i to od 600 miliona KM u infrastrukturu i 200 miliona KM u operacije.

Za sve radnike koji ostanu bez posla Svjetska banka kao aktivan učesnik i kreditor u procesu restrukturizacije naredila je izradu studije. Kako se navodi i informaciji, čak postoji i mogućnost da otpušteni radnici ŽRS budu jedna od prioritetnih grupa prilikom zapošljavanja u okviru projekta podrške zapošljavanju u privatnom sektoru pa bi se mogli definisati kao posebna prioritetna kategorija ovog programa, kao i da se zapošljavaju prioritetno u okviru kategorije "lica koja imaju više od 40 godina starosti".