Radnici Željeznica RS ovjerili zdravstvene knjižice

BANJALUKA - Poslije jučerašnje najave radnika Željeznica Republike Srpske kako će se danas okupiti pred fondovima zdravstvenog osiguranja u gradovima u kojima žive, pritisak je očigledno urodio plodom jer su poslije dva mjeseca kako su bili bez zdravstvenog osiguranja jutros uspjeli da ovjere knjižice.

Okupljeni radnici pred banjalučkim zavodom zdravstvenog osiguranja kojih je bilo desetak, ali koji su svaki od njih ponio još po pet-šest zdravstvenih knjižica od kolega iz firme.

Kako se ne bi previše zadržavali i ometali proces rada radnici su istakli da su više nego ozlojađeni načinom na koji se moraju boriti za osnovno ljudsko i radničko pravo, pravo na liječenje.

U Fondu zdravstvenog osiguranja smatraju da je neophodno da zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza, "Željeznicama Republike Srpske", Poreskom upravom razmotre mogućnosti za pronalaženje najboljeg rješenja koje bi omogućilo da što prije svi radnici "Željeznica" koriste zdravstvenu zaštitu.

Velikom broju radnika, uključujući i one zaposlene u "Željeznicama", koji boluju od teških bolesti, knjižice se ovjeravaju čak i onda kada za njih nisu uplaćeni doprinosi, a to se odnosi i na djecu do 15 godina i trudnice, kao i na sve hitne slučajeve, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Iz Fonda su istakli da se od uplate doprinosa finansira gotovo cijela zdravstvena zaštita osiguranika i apeluju na poslodavce da izvršavaju svoje zakonske obaveze jer je samo tako moguće finansirati i očuvati sva prava osiguranika i obezbijediti zdravstvenu zaštitu za sve u Republici Srpskoj.