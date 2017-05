Ramiz Zulić posti i u 98. godini

SANSKI MOST - Iako je napunio 98 godina, Ramiz Zulić iz sela Pobriježje, nadomak Sanskog Mosta, namjerava do kraja ispostiti i ovaj mjesec ramazan, baš kao što je to činio i decenijama unatrag.

Kaže kako se osjeća prilično zdravo i pored bremena godina na plećima, dodajući kako redovno i na vrijeme obavlja sve molitve.

"Moram priznati kako je post što je čovjek stariji sve teži, a u posljednje vrijeme ljekari su mi prepisali da koristim tablete, što je još jedna otežavajuća okolnost. Ipak, mislim da ću izgurati do kraja", kaže ovaj starina.

Za sebe kaže da je još u djetinjstvu vaspitan u atmosferi bogobojaznosti, dodajući kako istinski vjernici treba da poštuju vlastitu vjeru i tradiciju, ali i druge konfesije.

"Pravi vjernik ne može biti sretan ako su ljudi pored njega nesretni, bez obzira ko je koje vjere ili nacije. Moji stari su me vaspitali da čuvam svoje i poštujem tuđe", ističe Zulić.

Oni koji ga poznaju kažu kako pored njega nikad nije dosadno, jer je starac živa enciklopedija i do najsitnijih detalja se sjeća čak i davne prošlosti. Prisjeća se nekadašnjih ramazana u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kada je još bio golobradi dječak.

"Sjećam se da je tada kroz čaršiju išao dobošar i lupanjem u bubanj označavao vrijeme iftara. Sem toga, to vrijeme je označavalo i pucanje topa s gradske džamije. U stvari, nije to bio pravi top, već jedna željezna cijev koja se punila barutnim eksplozivom i potom potpaljivala vatrom", kaže Zulić.

Prisjeća se kako je jednom prilikom top eksplodirao i ozbiljno povrijedio Hilu Alagića, koji je rukovao njime. Smatra kako se u prošlosti vjera mnogo više poštovala, a da je danas sve postalo neka vrsta pomodarstva. Inače, Zulić je u mladosti bio poznati kolar, te decenijama bio vlasnik radionice u kojoj su izrađivani i popravljani kolski i vodenički točkovi. Poznat je i po tome što je napravio bicikl od drveta.