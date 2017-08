Rang-lista nezaposlenosti: BiH u društvu Džibutija, Konga i Kenije

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je četvrta u svijetu po nezaposlenosti, a u odnosu na mart napredovala je na ovoj listi, jer je tada bila treća sa stopom od 40,87 odsto, navodi se na stranici Trading Economics, koja mjeri ekonomske parametre u zemljama širom svijeta, poput BDP-a, nezaposlenosti, inflacije i na taj način rangira države.

Kako se navodi, najveća stopa nezaposlenosti je u Džibutiju - 54 odsto, potom u Kongu 46,1 i u Keniji 40 odsto, dok je BiH "sjela" na četvrto mjesto sa stopom nezaposlenosti od 39,18 odsto. To BiH stavlja na čelo najgore rangirane evropske države po ovom parametru, ispred Kosova, Makedonije i Grčke, a od marta je pala na zloglasnoj ljestvici jer se za nekoliko mjeseci spustila za jedno mjesto i nalazi se ispod Kenije.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, rekao je da se prilikom izračunavanja procenta nezaposlenosti koriste različite metode, te da oni redovno prate makroekonomske pokazatelje i podatke koje objavlje Agencija za zapošljavnje BiH, ali da im nisu poznati ovi podaci.

"Poznato je da je BiH najnezaposlenija zemlja u Evropi i to sigurno nije dobro, ali država i njene institucije na svim nivoima, od lokalne samouprave do nacionalnog nivoa, moraju obezbijediti poslodavcima privredni ambijent da bi oni investirali. Kada investiraju, treba im radna snaga koju zapošljavaju. Radna snaga tada, umjesto da troši budžetske fondove, počinje da ih puni i na taj način se stvara krug koji pospješuje zapošljavanje, tako da je to sve do države. Ona je ta koja treba da se stara da se riješe problemi zaposlenosti", rekao je Pandurević.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, ističe da su u tu statistiku vjerovatno ušli i oni koji pasivno traže zaposlenje, a nalaze se na listi biroa za zapošljavanje.

"To su lica kojima posao ne treba, koja rade ili su negdje u inostranstvu ili koriste neka druga prava, a na listi su da bi imala zdravstvenu zaštitu. Mislim da i zavodi za zapošljavanje treba da povedu računa o tome i svakome ko je stvarno nezaposlen da daju sva prava, a onima koji se vode kao nezaposleni radi nekih beneficija to treba oduzeti. Mora se znati ko je stvarno nezaposlen i o njima se pobrinuti, ali nije pošteno da oni koji se formalno tako vode i zarađuju imaju ista prava", rekao je Škrebić i dodao da iako imamo veliki broj nezaposlenih, ipak sumnja da su navedeni podaci i stvarni pokazatelj stanja nezaposlenosti.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, pojasnio je da, bez obzira na to koja je metodologija korištena, BiH je na vrhu ljestvice nezaposlenosti u svijetu.

"Veliki broj ljudi prijavljuje se za radne vize u inostranstvu. Pad nezaposlenosti nije plod rasta zaposlenosti nego plod napuštanja onih koji su u potrazi za poslom otišli u inostranstvo", naglasio je Pavlović.

Prema njegovim riječima, stanje nije ništa bolje već naprotiv, lošije, jer ostajemo bez radne snage.

"Jasno je da je naša poslovna klima vrlo loša. Političke nesuglasice između pozicije i opozicije, između dva entiteta, između entiteta i bh. nivoa, sve to ozbiljno sprečava investitore da investiraju u zemlju koja je nestabilna", rekao je Pavlović i dodao da se situacija ne može popraviti dok se ne riješe elementi unapređenja poslovne klime i svih pitanja koja muče investitore.

Poslovanje

Prema rezultatima istraživanja Evropske privredne komore (EuCham), BiH se nalazi na posljednjem mjestu među zemljama Balkana kada su u pitanju države s najboljim uslovima za poslovanje u 2017. godini.

Na listi, koju sastavlja EuCham na bazi indeksa Svjetske banke i "Transparency Internationala", većina zemalja iz regiona zabilježila je pad, osim Srbije i Rumunije.

Nordijske zemlje su, prema ovoj rang-listi, najbolje za poslovanje, pri čemu prvo mjesto drži Danska, slijede Švedska, Finska, a četvrta je Norveška.

Od BiH su na ovoj listi, osim Ukrajine, gore još samo Albanija, Azerbejdžan i Kosovo.

Najveća stopa nezaposlenosti u Evropi