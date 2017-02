Raskvašen snijeg na kolovozima u višim predjelima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj na dionicama u višim planinskim predjelima jutros ima raskvašenog snijega, poseban oprez neophodan je na putevima Vlasenica-Han Pijesak-Sokolac i Sokolac-Istočno Sarajevo, a magla smanjuje vidljivost na području Mrkonjić grada, Kneževa i Bijeljine, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na putevima u nižim predjelima saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, a u jutarnjim časovima moguća je i poledica.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, posebno na putevima Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

Zbog terenskih inženjersko-geoloških radova na dionici regionalnog puta Karanovac-Mitrovići do sutra saobraćaće se jednom trakom naizmjenično, od 7.00 do 17.00 časova.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po pretežno mokrim i klizavim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/, od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj će biti obustavljan u trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta na magistralni put, a koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja, te na putu Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta.

Na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja tokom dana povremeno se saobraća usporeno zbog radova koji još traju na području Hrvatske.