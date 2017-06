Raspakujte kišobrane, danas padavine, moguć i grad

SARAJEVO - Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se prije podne. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu zemlje. Na krajnjem jugu bez padavine.

U centralnim i istočnim područjima Bosne moguće je i izraženije grmljavinsko nevrijeme, a uz jake udare vjetra, postoje uslovi i za pojavu grada. Krajem dana padavine polako prestaju, uz postepeno razvedravanje.

Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren zapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu od 30 do 33 stepena.

U Sarajevu umjereno, a poslije podne pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.