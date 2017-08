Razvedravanje uz porast temperature

BANJALUKA – Danas se u BiH očekuj umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima BiH.

Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Do kraja dana i u večernjim satima postupno razvedravanje. Na jugu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveru od 24 do 30 stepeni.

Bioprognoza

Sa odmicanjem dana biometeorološke prilike će se postepeno popravljati. Uz porast vrijednosti atmosferskog pritiska i više svježine, ponajviše usljed nižih temperatura, opšta slika će biti ljepša.

Tokom sunčanih perioda i dalje je obavezna zaštita od UV zračenja, a hronični bolesnici i meteoropati ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima, nezavisno o tome što će se tegobe, vezane za njihove bolesti, djelimično umanjiti.