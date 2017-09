Razvedravanje uz porast temperature

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje postepeno razvedravanje. U Hercegovini, prije podne, slaba bura, a poslije podne vjetar u skretanju na zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 23 do 28 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 20 ºC

Banjaluka + 24 ºC

Bijeljina + 25 ºC

Bihać + 23 ºC

Livno + 21 ºC

Mostar + 27 ºC

Zenica + 22 ºC

Trebinje + 25 ºC

Bioprognoza

Stabilnije i ugodnije u odnosu na vikend. Svježije jutro i ne suviše visoke temperature tokom dana povoljno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, ali bi se u noći mogle ponovo pojačati usljed približavanja promjene sa zapada. Neophodno je posvetiti i više pažnje odijevanju, posebno u jutarnjim časovima.