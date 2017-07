Redovno odvijanje saobraćaja na putevima BiH

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća redovno, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćanja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor i do 31. avgusta saobraćaj će se odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog postavljanja LED markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, od 7.00 do 19.00 časova.

U toku je sanacija kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta M-6 zbog čega je teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjeren na kružnom toku desno, pa preko Ulice trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se jednom trakom, naizmjenično, zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na području Banjaluke zabranjen je saobraćaj svim vozilima u Ulici Gavrila Principa na dijelu od Zelenog mosta do Ulice Miloša Obilića, svim vozilima preko Zelenog mosta, te svim vozilima, osim vozilima stanara, u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta do Kozarske ulice u Banjaluci.

Zbog sanacije klizišta do 15. jula biće obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Bočac-Agino selo, lokalitet Panića okuka, a autobusi na liniji javnog prevoza putnika Agino selo-Banjaluka saobraćaće otežano, odnosno sa prekidom i presjedanjem putnika.

Od sutra do nedjelje 16. jula biće održan auto-reli "Kozara-Sutjeska 2017", na relacijama Banjaluka-Mrakovica, Mrakovica-Miljevina i Miljevina-Tjentište, povodom 25 godina od osnivanja Auto-moto saveza Republike Srpske.

Ova tradicionalna saobraćajno-preventivna manifestacija krenuće sutra u 16.00 časova sa Trga Krajine u Banjaluci, a voziće se od Nacionalnog parka "Kozara" do Nacionalnog parka "Sutjeska".

Prvi pisani i praktični ispiti počeće u subotu u Nacionalnom parku "Kozara", odakle će takmičari prema utvrđenim satnicama i itinereru voziti do Nacionalnog parka "Sutjeska".

Završetak relija i proglašenje pobjednika biće održani u nedjelju na platou Nacionalnog parka "Sutjeska".

Ovaj jedinstveni tip relija organizuju Auto-moto savez Republike Srpske i Auto-moto društva, a podržali su ga predsjednik Narodne skupštine Srpske i Ministarstvo saobraćaja i veza.