Redovno odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se na svim putevima odvija redovno, a ni na graničnim prelazima nisu registrovana znatnija zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vidljivost je mjestimično smanjena, zbog magle, u višim predjelima i preko planinskih prevoja na zapadu.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Na regionalnom putu Površnice-Lopare, zbog sanacije klizišta, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćaja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor. Saobraćaj će se odvijati u oba smjera, sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćanja izmijenjen je na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj će biti obustavljan 30 minuta, a propuštan 10 minuta.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se jednom trakom, naizmjenično, zbog klizišta.

Za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona zabranjen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje.

Na magistralnom putu Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje od 8.00 do 16.00 časova mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja zbog deminiranja terena u mjestu Osojnica.