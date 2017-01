Rješavaju 11.500 predmeta za legalizaciju

BANJALUKA - Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave tokom prošle godine podneseno je više od 8.200 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Ukupno je od 2008, kada je prvi put počeo proces legalizacije, podneseno preko 19.500 zahtjeva, od čega je do sada okončano preko 8.000 postupaka. Trenutno je aktivno više od 11.500 predmeta za legalizaciju.

"Od 2008. godine izdato je oko 4.000 naknadnih građevinskih dozvola", kaže Vuk Višekruna, šef Odsjeka za legalizaciju.

On naglašava da je većina zahtjeva podnesenih u prošloj godini zaprimljena u decembru i to njih više od 5.100. Zahtjevi koji su nepotpuni će biti obrađeni nakon njihove dopune. Mogućnost produžetka roka za legalizaciju je jedno od najčešćih pitanja građana, a Višekruna kaže da je to pitanje za nadležno ministarstvo i da nema informacija da li je tako nešto u planu.