Rob Batler: Vakcine u BiH iste su kao i one u državama EU

SARAJEVO - Menadžer Programa za imunizaciju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za evropski region Rob Batler smatra da bi se, ako se nastavi pad imunizacije, u BiH moglo vidjeti ono što i u Rumuniji gdje je epidemija ospica odnijela ljudske živote.

Batler je boravio u Sarajevu povodom Svjetske sedmice imunizacije te sudjelovao u radu centralnog skupa na kojem je bilo više od 80 stručnjaka, predstavnika zdravstvenih vlasti i stručnih tijela za imunizaciju, a održao je i predavanje na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Alarmantnim smatra to što je obuhvat imunizacijom u padu, što je povezano i s nepovjerenjem uzrokovanim glasinama o vakcinama.

"Vakcine koje su u upotrebi u BiH iste su kao i vakcine koje su u upotrebi u mojoj državi - Velikoj Britaniji, ali i u Njemačkoj i drugim državama EU, uključujući i Dansku gdje trenutno živim. Mislim da u ovom momentu vakcine ‘prolaze kroz težak period’ u smislu da privlače mnogo komentara i izazivaju javni interes kroz nekoliko antivakcinalnih lobija i antivakcinalnih glasova", kaže on.

Mnogi roditelji se, kaže, trude da shvate zašto kruže te glasine o sigurnosti vakcina, ali za većinu su to samo glasine.

"Imamo malo slučajeva nuspojava u čitavoj evropskoj regiji sa 53 države i milijardom ljudi. Sigurnost vakcina danas je najbolja moguća koju nam omogućava trenutno dostupna nauka, to je ono što roditelji treba da razumiju. Ako odluče da preispituju nauku, onda treba i da preuzmu odgovornost za odluku koju donose i za ono što se može desiti u budućnosti ako djeca nisu vakcinisana", poručio je.

Mišljenja je da u BiH postoji mogućnost da se sad djeluje jer obuhvat nastavlja padati i ako se tako nastavi onda je to zabrinjavajuće.

"Radi se o jednom od najnižih obuhvata imunizacijom u regiji. Svi u BiH trebaju biti svjesni toga jer ako nastavimo posmatrati ovakav pad obuhvata imunizacijom, tad ćemo u BiH vidjeti i ono što se dogodilo u Rumuniji. Trenutno su se ospice pojavile u Italiji (koja ima bolju pokrivenost od BiH). I ako se u BiH uskoro ne poboljša obuhvat vakcinacije protiv ospica, pa i difterije i drugih oboljenja ili ako obuhvat nastavi opadati, vidjet ćemo epidemiju u ovoj državi. Epidemija u tom slučaju mora izbiti, samo je pitanje kad. Roditelji zato moraju izbalansirati, a to je težak balans za roditelje: s jedne strane imaju tih nekoliko individua koje propituju nauku, a s druge strane ljude iz javnog zdravstva koji rade odličan posao na motiviranju roditelja da vakcinišu djecu boreći se s tih nekoliko antivakcinalnih glasova. Na kraju, ljudi iz javnog zdravstva će uvijek biti tu, a tih nekoliko individua neće preuzeti odgovornost za posljedice odluke roditelja da ne vakcinišu djecu", ističe.

Upozorava da se uvijek, prije donošenja odluke, mora dobro razmisliti o njenim mogućim posljedicama i tome šta ona znači za dijete.

"Imamo najbolje raspoložive naučne dokaze koji podržavaju sigurnost vakcina koje su najbolje, najsigurnije i najefektnije koje danas možemo proizvesti na planeti i preveniraju stotine hiljada slučajeva bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom kao što su polio, ospice, rubeola…, čiji je broj opao za 98 do 99 odsto samo u posljednjih 20 do 25 godina. To je čudo nauke koje trebamo prihvatiti jer ako se ne okrenemo nauci platit ćemo visoku cijenu", naglasio je.

Batler misli da roditelj i zdravstveni radnik moraju biti uvjereni u donošenje ispravne odluke. Roditelj u donošenju odluke bazirane na najboljim dostupnim dokazima, a zdravstveni radnik mora biti uvjeren u to da daje najbolju moguću vakcinu i da država stoji iza njega, te da ima hrabrosti da vakciniše dijete, osim u slučaju da ne smije biti vakcinisano iz opravdanog razloga.

Kaže i da zdravstvene radnike ‘s prve linije’ treba dovoljno educirati o tome šta su činjenice, a šta fikcija, kako u pogledu sigurnosti, tako i u pogledu kontraindikacija.

Batler kaže da je vakcinisao svoju djecu, osjećao se ponosno i sigurno zbog toga.

"Osjećao sam da poduzimam odgovornu akciju. Naravno da ću vakcinisati djecu i zaštititi ih od utjecaja zaraznih oboljenja na njihov život i život njihovih porodica u budućnosti. Naravno da sam gledao i relevantna istraživanja i uradio ono što sam smatrao najpametnijim izborom, a to je da vakcinišem djecu u skladu s nacionalnim programom imunizacije u Danskoj gdje živim, istim vakcinama kakvim i vi imate pristup. Moja djeca nemaju u Danskoj ništa bolji pristup vakcinama nego djeca u BiH, to je ista vakcina", istaknuo je Batler za ZaSvakoDijete.ba.