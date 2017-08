Roditelji djevojčice koja je izgrižena u vrtiću "Tijana" : Bebu smo zatekli sa 30 ugriza

BANJALUKA - Moja jedinica je imala oko 30 ugriza, sva je bila modra, na leđima je imala deset ugriza, uvo je šivano, ispričao nam je u šoku Miroslav Saradžić (34) iz Banjaluke, otac trinaestomjesečne djevojčice, koja je u utorak zadobila užasne povrede u banjalučkom vrtiću "Tijana".

"Ona je uvijek bila vesela, kao lutka, trudićemo se da joj vratimo ponovo osmijeh na lice. Vrištala je dva sata dok su je ljekari pregledali. Supruga i ja smo u šoku i pod stresom", rekao je Saradžić.

Priča nam da je njegova mezimica bila u grupi jaslica u kojoj borave djeca do tri godine starosti, koju čuva iskusan vaspitač sa višegodišnjim radnim stažom. Ona je u utorak provela sat i po u vrtiću, nakon čega je vaspitač pozvao suprugu koja ga je obavijestila i on se za minut stvorio tamo, jer živi svega 20 metara od vrtića.

"Kada sam vidio svoje dijete, nisam mogao da vjerujem. Teta mi je pričala i bio sam u šoku zbog toga šta priča da se odigralo u nekoliko trenutaka te da je ona intervenisala čim je vidjela. Broj i težina povreda ukazuju da je povređivana duži period, a ne nekoliko trenutaka", kaže Saradžić.

Dodao je da se ovo desilo i prije mjesec dana sa manjim povredama, ali da su to shvatili kao normalnu pojavu u ovakvom tipu ustanove i da je djevojčica nastavila ići u vrtić dok nije došlo do teških povreda.

"Odmah sam prijavio policiji, čim sam vidio u kakvom je stanju moja kćerkica. Jedna od vaspitačica mi je rekla da samo stavim obloge i da će sve proći, jer to nije ni za doktora, ni za policiju", priča Saradžić.

On kaže da se sumnja da su to uradila dvojica dječaka blizanaca koji imaju dvije do tri godine i idu u istu grupu sa njegovom jedinicom te da je blizancima to bio prvi dan u vrtiću nakon raspusta.

"Njihova majka mi se javila da se izvini, ona je ostala šokirana, bila je korektna", rekao je Saradžić.

Ističe da je ogorčen na institucije, jer se takve stvari zataškavaju, a ne ide se na to da se pomogne, te da se on ne osjeća bezbjedno u ovakvom sistemu, a kamoli malo dijete.

Kaže da je djevojčica zbrinuta u srijedu na Klinici za dječju hirurgiju UKC-a RS, gdje su joj gledana rebra i bubrezi, jer ona i ne zna reći šta je boli.

"Trebalo je da je puste juče, ali nisu, pa bi to moglo biti danas. Morali su da je zadrže da vide da nema infekcija zbog otvorenih rana", rekao je Saradžić.

Kada djevojčica izađe iz bolnice, Saradžić dodaje da je vjerovatno neće vraćati u isti vrtić te da će razmisliti o tome, posebno zato što na svu muku i njemu ističe ugovor u "Konzumu" pa ostaje bez posla, na čemu, kako kaže, "zahvaljuje sistemu". Nada se da će policija do detalja ispitati ovaj slučaj, jer su svi dužni da zaštite, ne samo svoje dijete nego svu djecu.

Jelena Kurtinović, direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, kaže da je zgrožena ovim što se desilo, jer se ovakve stvari ne smiju dešavati i da u tom momentu nije bilo u grupi mnogo djece te je vaspitač morao na vrijeme da reaguje.

"Pokrenuli smo disciplinski postupak da se utvrde sve činjenice i da se utvrdi šta se to desilo. Ako se utvrdi da je vaspitač odgovoran, biće najstrože kažnjen, a komisija će utvrditi kaznu", rekla je Kurtinovićeva.

U Univerzitetskom kliničkom centru kažu da je beba stabilno i, s obzirom na trenutno stanje i vrstu povreda koje su površinske, u ovom momentu ne postoji vjerovatnoća da bi moglo doći do komplikacija.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopštili su da policijski službenici ispituju sve okolnosti vezane za povređivanje djeteta u vrtiću, a uključeno je u tužilaštvo, koje je naredilo ispitivanje osumnjičenih.

Utvrditi odgovornost

Povodom ovog slučaja reagovao je i Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, koji je rekao da je tražio od direktorice Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluke ono što je ona već i sama pokrenula.

"Tražio sam da se utvrde kompletne okolnosti tog događaja i da se prati zdravstveno stanje djeteta, što je najvažnije, ali i da li postoji odgovornost dodatnih lica, pored onih koji su sami počinioci, odnosno druga djeca koja su napala to dijete", rekao je Radojičić.