"Ruka pomirenja" pomaže starima

BANJALUKA - Osjetljiv sam na najugroženiju kategoriju ljudi pa zato me nije sramota ići od firme do firme i kucati na vrata u potrazi za pomoći, jer ne tražim za sebi, već za one kojima je najpotrebnija, ističe Stojan Vuković, predsjednik Udruženja "Ruka pomirenja".

Ovo udruženje se bavi prikupljanjem pomoći starim i iznemoglim, a prema riječima Vukovića, stara i iznemogla lica zaboravljena su od nadležnih, a neki čak i od svojih porodica i jedini spas za bolje sutra pronalazi u radu humanitarnih organizacija.

"Ruka pomirenja" uspješno djeluje od 2013, broji 1.700 članova, a pomoć za ugrožene građane traži na sve strane.

"Prošle godine smo u brojnim humanitarnim akcijama sakupili nešto novca, koji smo iskoristili za kupovinu 200 metara drva, 10 šporeta i lijekova za stara i iznemogla lica. Nažalost, sve se svelo na volju ljudi, jer stare osobe nadležnima trebaju samo za glasanje", naglasio je Vuković.

Kako bi pomoglo najugroženijoj kategoriji ljudi udruženje je pokrenulo i humanitarni broj 1432, koji će biti aktivan do kraja februara.

Novac koji bude prikupljen iskoristiće za kupovinu lijekova i ogreva. Takođe, u Rajfajzen banci otvoren je žiro račun 1610450070530095 za uplate u ovu svrhu, a račun je "Ruke pomirenja".

Prema Vukovićevim riječima, najviše pomoći je potrebno starijima u selima, koji u većini slučajeva žive sami, nemaju pomoć od porodici ni države.

"Kada odemo u posjetu ovakvim licima zateknemo ih u teškim životnim uslovima, bolesne i bez dobrog šporeta i ogreva u kući. Nema ko da im pomogne, djeca su ih napustila, otišla svojim putevima i često im se i ne javljaju. Komšije im ponekad priteknu u pomoć tražeći u njihovo ime pomoć od Udruženja. Kada sve to čovjek čuje i vidi poteknu i suze", priča nam Vuković.

Udruženje "Ruka pomirenja" nabavilo je zemljište kod Čelinca za gradnju staračkog doma od 80 mjesta, cijena bi bila simbolična, a kako bi se počelo s gradnjom čeka se dokumentacija, koja košta 40.000 KM, koje ovo udruženje nema.