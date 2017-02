Saobraćaj bez zastoja na većini puteva

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja po suvim kolovozima, dok u višim predjelima i preko planinskih prevoja ima vlažnih lokaliteta i mjestimične poledice, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su sitniji odroni zemlje i kamenja na kolovoz, naročito na putnim pravcima: Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici Prijedor-Šargovac, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po pretežno suvim kolovozima.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka – Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja "Mahovljani", zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/ od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Pušten je u rad novoizgrađeni most u Dragalovcima na putu Gornja Vijaka dva – Razboj.

Od 7.00 do 19.00 časova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice 1-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji autoputa Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17, sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja i privremeno postavljena signalizacija.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja do 15 minuta od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Na dionici puta Brod na Drini-granica BiH/Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na putu Bratunac tri-Drinjača i dalje ostaje na snazi zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobuse klase M3, dok se zabrana ne odnosi autobuse prevoznika Holdinga "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

U Federaciji BiH /FBiH/ aktuelni su radovi na čišćenju kolovoza na dionici autoputa Kakanj-Zenica Jug u mjestu Donji Tičići, gdje se saobraćaj odvija sporije, jednom trakom.

Na ostalim putevima u FBiH jutros se saobraća po pretežno suvom i mjestimično vlažnom kolovozu. Frekvencija vozila pojačanog je intenziteta u gradskim centrima.

Učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, posebno na putevima preko planinskih prevoja, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke: Konjic-Drežnica, Srbljani-Bosanska Krupa, i Travnik-Karanovac.

Na putnim pravcima Glamoč-Mlinište, Prozor-Jablanica i Drežnica-Mostar, povremeno ima jakih udara vjetra.

Od 13.00 do 16.00 časova dolaziće do petominutnih obustava saobraćaja zbog miniranja terena na lokaciji industrijske zone Gorinčani kod Bosanskog Petrovca.

Jutros nisu evidentirana duža zadržavanja na graničnim prelazima u BiH.

Još traju radovi na području Hrvatske na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja zbog čega se tokom dana na ovim prelazima saobraća usporeno.