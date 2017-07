Saobraćaj bez zastoja, zadržavanja na granici do 20 minuta

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a na graničim prelazima zadržavanja su do 20 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Iz AMS napominju da se danas očekuje pojačan intenzitet vozila, pa mole vozače teretnih vozila da se, kada iza sebe uoče dužu kolonu putničkih vozila, nakratko isključe iz saobraćaja da bi se izbjegla rizična preticanja.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banja Luka-Prnjavor.

Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na raskrsnici u Milićima, kao i kroz Trebinje, te na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče.

Na regionalnom putnom pravcu Karanovac–Kneževo, u mjestu Rađići, došlo je do ulegnuća kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Radovi su počeli krajem maja i trajaće četiri mjeseca.

Na području FBiH na magistralnom putu Stolac-Ljubinje do 13.30 časova dolazi do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja.

Zbog radova na redovnom održavanju tunela Jelašje na magistralnom putu Konjic-Jablanica danas će od 8.00 do 17.00 časova vozila saobraćati usporeno.

Zbog manifestacije "507 Dani Ajvatovice" danas i sutra od 16.00 do 17.00 časova dolaziće do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu. Iz istog razloga do sutra do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.