Saobraćaj prekinut na putu Vrbanja – Debeljaci

BANJALUKA - Saobraćaj na lokalnom putu Vrbanja-Debeljaci je u prekidu zbog izlivanja vode na kolovoz, dok je na području Pelagićeva u naselju Čendići voda oštetila most, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Radi završnih radova na mostu preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, na regionalnom putu Gornja Vijaka dva-Razboj, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

U toku je sanacija kolovoza magistralnog puta M-4, na dionici Prijedor-Šargovac. Saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno.

Zbog izgradnje vijadukta na magistralnom putu M-16, dionica Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog vremenskog perioda.

Sa ciljem bezbjednog prolaska vozila na auto-putu "9. januar" /Prnjavor-Doboj/, uspostavljen je poseban režim saobraćanja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja, a predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, na dionci Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub doći će do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i R-476 na dionici Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Saobraćanje je na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen za sva vozila teža od 16 tona.

Na putevima u FBiH vozila jutros saobraćaju po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu.

Odroni su učestali na magistralnim putevima Jajce-Banjaluka, Gornji Vakuf-Prozor-Jablanica, Konjic-Drežnica i Srbljani-Bosanska Krupa.

Na dionici auto-puta Kakanj-Zenica Jug, u mjestu Donji Tičići, vozila saobraćaju sporije, jednom trakom u oba smjera.

Zadržavanja na graničnim prelazima u BiH nisu duža od 30 minuta.