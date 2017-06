BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija bez većih problema, a na graničnim prelazima nema dužih čekanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu M-16.1 do 31. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja zbog izgradnje dionice auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Saobraćaj će se odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor, izmijenjen je i režim saobraćanja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor.

U toku je sanacija klizišta i rekonstrukcija kolovoznog zastora na dionici magistralnog puta Banjaluka-Čelinac, u mjestu Rebrovac, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje spojnog puta optičkim kablom biće izmjena u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, dionica Tukovi-granica Republike Srpske /Koprivna/.

U toku je sanaciji kolovoza kroz grad Trebinje, na dijelu magistralnog puta M-6, zbog čega se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava na kružnom toku desno, pa preko Ulice trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Režim saobraćaja, zbog radova, izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani", na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Radi bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu M-16.1, Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene su planirane do 31. decembra u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu R-453, na području opštine Srebrenica. Radovi će trajati naredna četiri mjeseca.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Za danas je najavljeno izvođenje sanacionih radova u tunelu Ivan, Sarajevo-Konjic, pa će se saobraćati usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Saobraćaj se povremeno odvija sporije na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog radova na teritoriji Hrvatske.