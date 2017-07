Saobraćaj u BiH bez zastoja, zadržavanja na granici do 45 minuta

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, dok se na graničnim prelazima Doljani i Izačić na izlazu iz BiH čeka oko 45 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na putnim pravcima Banjaluka-Mrakovica, Mrakovica-Miljevina i Miljevina-Tjentište i danas se održava auto-reli "Kozara-Sutjeska", koji je organizovan povodom 25 godina od osnivanja Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banja Luka-Prnjavor. Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na raskrsnici u Milićima, kao i kroz Trebinje, te na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina u rejonu Ljeljenče.

Na regionalnom putnom pravcu Karanovac–Kneževo, u mjestu Rađići, došlo je do ulegnuća kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

U centru Banjaluke zbog pješačke zone na snazi je obustava saobraćaja na dijelu od Trga srpskih vladara do Ulice Marije Bursać. Obustava saobraćaja trajaće do sutra ujutro do 5.30 časova.

Na području FBiH aktuelni su radovi na magistralnim putnim pravcima Vogošća-Sarajevo, Gromiljak-Blažuj, Vrapčići-Bišće Polje, Simin Han-Kalesija i Poriče-Kupres, kao i magistralnom putu na području Živinica.