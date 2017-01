Saobraćaj usporen na svim putnim pravcima

BANJALUKA - Zbog novih snježnih padavina i niske temperature tokom noći i jutra, usporen je saobraćaj na gotovo svim putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Vozačima se posebno skreće pažnja na putne pravce Ljubinje-Trebinje, na sve pravce koji vode od Trebinja ka graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Tjentište, prevoj Čemerno, područje Gacka, gdje vjetar dodatno stvara snježne nanose.

Ugaženog snijega na kolovozu ima na gotovo svim putevima u višim planinskim predjelima i preko prevoja, a posebno na pravcima Karanovac-Kneževo, Kotor Varoš-Teslić, preko Borja, Trnovo-Foča /prevoj Rogoj/ i Sarajevo-Rogatica, preko Romanije.

Magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, na području Mrkonjić Grada, Kneževa, Doboja, Bijeljine i Han Pijeska.

Magla je posebno gusta na području Gradiške i Topole, gdje je vidljivost smanjena mjestimično na svega 20 metara.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su česti odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, dionica regionalnog puta Gornja Vijaka 2-Razboj, gdje je saobraćaj potpuno obustavljen za sva vozila.

Saobraćaj je preusmjeren na lokalni put kroz selo Brestovo, gdje je aktuelna zabrana prolaska za teretna vozila teža od 15 tona.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta vozila saobraćaju jednom trakom naizmjenično.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, dionica Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja, u trajanju od 5 do 15 minuta, a radovi su produženi do 30. oktobra.

U većem dijelu FBiH vozila saobraćaju otežano i usporeno, naročito na dionicama u višim predjelima.

Posebno se izdvajaju magistralni putevi Priluka-Glamoč-Mlinište, Kupres-Šuica-Tomislavgrad-Kolo, Kamensko-Livno-Šuica, Sarajevo-Olovo-Kladanj /Nišići i Karaula/, Drvar-Bosansko Grahovo-Kazanci, Prozor-Gornji Vakuf /Makljen/, Sarajevo-Konjic /Ivan/ i Ustikolina-Goražde.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema zadržavanja.