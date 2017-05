Savanović: Zahtjev za moju smjenu privatno mišljenje Mišićeve

Gradiška - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je zahtjev predsjednika Saveza sindikata Ranke Mišić upućen Socijalističkoj partiji za njegovu smjenu privatno mišljenje predsjednika Sindikata.

"Ona ima pravo na to, ali me nije ni delegirala niti izabrala. Mi smo partneri u socijalnom dijalogu. Ima određenih nerazumijevanja, ali mislim da ćemo i ubuduće sarađivati", poručio je Savanović.



On nije htio da komentariše poruku Saveza sindikata sa današnjeg mirnog protesta u Banjaluci pod nazivom "Opasuljite se".



"Neka to Mišićeva objasni", rekao je Savanović danas u novinarima u Gradišci.



On je rekao da je 30. marta u Zavodu za zapošljavanje Srpske bilo prijavljeno 124.375 tražilaca posla, što je za oko 9.000 manje nego u istom periodu lani.



"Evropska komisija, istina, ima neke druge statistike, ali mislim da je statistika Zavoda tačna", rekao je Savanović.



On je naveo da posljednjih godina znatno raste industrijska proizvodnja, kao i BDP.



"Realni sektor se razvija polako, mic po mic, ali zapošljava nove ljude", rekao je Savanović.



Mišićeva je pozvala rukovodstvo SP-a da smijeni Savanovića zato što njegov rad ne odgovara onome što je SP rekla javnosti Srpske, što znači da je "Zakon o radu antiradnički, da je smanjio radnička prava, da je donesen protiv volje Saveza sindikata i djelo je tog ministarstva i tog ministra".