Sindikalna buna protiv željezničkog lex specialisa

BANJALUKA - Sindikalne organizacije raznih struka, ali i reprezentativni predstavnici digli su bunu poslije usvajanja informacije po kojoj se prihvata inicijativa za donošenje lex specialisa, zakona po kojem će radnici "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) moći u penziju ukoliko imaju dovoljno godina staža, bez obzira na godine života.

Sindikalci mahom ističu kako se ovakvim postupkom nadležnih otvara Pandorina kutija iz koje će izaći ogroman broj preduzeća i ustanova koji će zahtijevati isti tretman, što su i sami potvrdili da će uraditi. Takođe, tu je i problem diskriminacije radnika i stavljanja u različit položaj.

"Rješavanje ozbiljnih dugogodišnjih problema u javnim preduzećima i institucijama donošenjem posebnih zakona samo za te ljude nije rješenje problema. Hoćemo li za svakog čovjeka i instituciju sada donositi zakon", pita se Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Mišićeva je, kako kaže, protiv toga da bilo kojem radniku uskraćuju prava, ali je isto tako i protiv bilo kojeg izdvajanja i povlašćenih pozicija.

"Ja kao predsjednica Saveza sindikata RS insistiram da Vlada odmah donese poseban zakon kojim će biti riješeni doprinosi i sva dugovanja za zdravstvene radnike, a nakon toga i za sve ostale radnike u RS koji su u takvoj situaciji. Šta će na ovo što se radi reći radnik iz 'Fruktone', koji deset godina čeka da ostvari pravo na penziju i da se liječi", kazala je Mišićeva.

Predstavnik drugog reprezentativnog sindikata u Ekonomsko-socijalnom savjetu RS, Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata RS, istakao je kako će on odmah poslije zvaničnog donošenja zakona tražiti isto za sve radnike u privredi.

"Ja ću u ime svih radnika u privredi odmah poslije toga tražiti da svi radnici sa 40 godina mogu ići u penziju. A ako se dogovore s poslodavcem, neka im se onda omogući da rade i do 65. Pa može li jedan građevinac raditi do 65. godine, jedan limar ili lakirer... Pa o čemu mi pričamo, ljudi dragi. Napravili su klasičnu diskriminaciju među radnicima", kaže Belenzada.

U zdravstvu su potez Vlade okarakterisali kao unošenje nemira i razdora među radnike.

"Prvo i osnovno, sam plan i program je otvaranje Pandorine kutije. Druge struke će po istom sistemu tražiti odlazak u penziju i šta ćemo onda. Jel razmišlja iko koliki je ovo udarac na Fond PIO? Druga stvar je to što 90 odsto viška radnika u ŽRS radi u upravi i kako će onda oni odlaziti u penziju putem nekog beneficiranog radnog staža. Na šta ovo liči? Kada su u pitanju radnici koji rade na pruzi i halama, za njih se slažem, ali za ove nikako", istakao je Miodrag Femić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine. Smatra da bi Zakon o radu trebalo mijenjati generalno, a ne pojedinačno.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, podsjetio je kako je on zajedno s kolegama godinama unazad pričao da ovako nešto treba donijeti, ali za sve radnike.

"Mi smo to godinama unazad pričali i vlastima nije valjalo. Evo sada su to donijeli samo za jednu firmu, šta bih rekao osim da su neku ljudi, blago je reći, neprincipijelni. Prilikom donošenja novog zakona o radu upozoravali smo da će se određene stvari u njemu morati mijenjati, ali ni to nije urodilo plodom", rekao je Gnjatić.