Skrining mamografija najbolje rješenje za prevenciju karcinoma dojke

BANJALUKA - Skrining mamografija u zemljama zapadne Evrope smanjila je smrtnost pacijenata oboljelih od raka dojke za čak 30 odsto zbog čega je neophodno da se ovakva praksa uvede i kod nas, poručili su danas stručnjaci na konferenciji za novinare "Karcinom dojke - prevencija, dijagnostika i modalitete liječenja".

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje u svijetu se dijagnostikuje preko milion i po novoobljelih osoba sa karcinomom dojke. Obzirom da je oktobar posvećen borbi protiv ovog oboljenja, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC RS) danas je organizovao konferenciju kako bi skrenuli pažnju javnosti na potrebu za prevencijom i važnost otkrivanja raka u ranim fazama.

Karcinom dojke najčešće pogađa žene između 50. i 70. godine života, ali su ljekari UKC RS primijetili da sa ovim zdravstvenim problemom dolaze i žene mlađe životne dobi od 30. do 40. godina sa agresivnim tokom bolesti. Na osnovu podataka Centra za dojku UKC RS, od ukupnog broja operisanih žena oko sedam odsto pacijentkinja mlađe su od 40 godina. Faktori rizika za pojavu karcinoma dojke su mnogobrojni, između ostalog, i nasljedna predispozicija, uzimanje hormonske terapije na bazi estrogena duže od šest mjeseci, kasna menopauza, nerađanje, nedojenje i stres.

Zdenka Gojković, načelnik Klinike za onkologiju UKC RS, izjavila je da se broj oboljelih povećava iz godine u godinu, a da u RS od karcinoma dojke godišnje oboli od 470 do 580 osoba.

"Nacionalni skrinig program je neophodan i to ne samo za dojku. U prvi mah potrebna su veća finansija sredstva, ali u narednih pet do sedam godina to se isplati, jer otkrivamo bolest u ranoj fazi", rekla je Gojković i dodala da svijest žena nije na dovoljno visokom nivu i pacijentkinje se uglavnom javljaju u kasnoj fazi bolesti.

Aleksandar Guzijan, načelnik Centra za dojku UKC RS, rekao je da je neophodno da žene do 40 godina rade ultrazvučne preglede dojki, a nakon 40. godine života i mamografiju. Naglasio je da kod žena koje nemaju nikakve simptome ne znači da je sve u redu, zbog čega je potrebno da obavljaju redovne radiološke reglede, a kada već primijete promjene, potrebno je da se jave specijalisti.

"Ne možemo uticati na to koliko će se slučajeva bolesti pojaviti, ali možemo na to da se bolest otkrije u fazi kada se može držati pod kontrolom", rekao je Guzijan.

Nikola Baroš, načelnik Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju UKC RS, rekao je da su operacije rekonstrukcije dojke nakon odstranjenja zbog karcinoma besplate za osiguranice Fonda zdravstvenog osiguranja RS, što nije uobičajena praksa u regionu.

Azra Ikalović, predsjenica Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke "Iskra", istakla je da je ovaj Savez osnovan 2003. godine sa ciljem socijalno-psihološke podrške oboljelim i edukacije zdravih žena. Ona je naglasila da je pitanje za koje se trenutno bore skrining mamografija, kako bi se kod što većeg broja žena bolest otkrila u ranoj fazi.