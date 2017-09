Skupština penzionera FBiH: Rastu penzije, protest prolongiran

SARAJEVO - Skupština penzionera FBiH podržala je danas prijedlog federalne vlade kojim su prihvaćeni njihovi zahtjevi, a najavljeni sutrašnji protest prolongirali su do 25. oktobra.

Penzionerima je Vlada ispunila zahtjeve po kojima će se izvršiti korekcije novog zakona o PIO FBiH, po kojem će korisnicima penzija koji su to pravo ostvarili do 31. jula 1998. godine povećati penzije za 10 posto, a onima koji su to pravo ostvarili od 1. avgusta 1998. do kraja 2008. slijedi povećanje za pet posto.

Omer Omerefendić, predsjednik Izvršnog odbora Udruženja penzionera BiH i predsjednik Skupštine penzionera, ističe da su Vladi dali rok do 25. oktobra da u hitnu parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakonski prijedlog, te da se po hitnom postupku i usvoji. Ističe da je ovu odluku podržao 61 od 66 delegata u Skupštini. Naglašava da je dogovoreno da se najviše penzije u FBiH ne povećavaju do daljeg sve dok najniže penzije ne budu postepeno povećane za 33 posto, a to znači dok one ne dostignu 434 KM.

Skupština je takođe ocijenila da je mnogo da najviše penzije budu u iznosu sedam najnižih, te da se taj broj mora smanjiti na pet, što dosad nije bio slučaj. Penzioneri, takođe, očekuju da se nakon donošenja novog zakona o PIO u skladu sa povećanjem troškova života povećaju i penzije. Vlada je obećale da će penzije povećati za 3,5 posto, te da bi se to trebalo desiti u januaru ili aprilu iduće godine.