Snijeg na Han Pogledu, preko Rogoja i Romanije

BANJALUKA - Svi putni pravci u Republici Srpskoj ovog jutra su prohodni, dok snijega mjestimično ima na kolovozu na putevima Han Pijesak-Vlasenica preko prevoja Han Pogled, Trnovo-Foča preko Rogoja i Sokolac-Sarajevo preko Romanije, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Na dionicama koje vode preko planinskih prevoja na području Donjeg Podrinja jak vjetar formira sniježne smetove.

Dodatne poteškoće vozačima pričinjava niska jutarnja temperatura, što pogoduje stavaranju poledice, kako u višim tako i u nižim krajevima Republike Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina vozačima se skreće pažnja na učestale odrone zemlje i kamenja na kolovoz. Zbog svega navedenog, neophodna je maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog proslave Nove godine danas od 12.00 časova do 12.00 časova 1. januara u Banjaluci će biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu između ulica Milana Tepića /pošta/ i Marije Bursać. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće službena lica MUP-a.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mjestimično vlažnom kolovozu.

U toku su radovi na auto-putu Banjaluka–Doboj, na dionici Banjaluka-Prnjavor, gdje je zbog izgradnje vijadukta petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji mosta preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, dionica regionalnog puta Gornja Vijaka dva-Razboj je potpuno obustavljena za saobraćaj za sva vozila, a saobraćaj se preusmjerava na alternativni putni pravac kroz selo Brestovo, gdje je aktuelna zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 15 tona nosivosti.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionicama magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš i Kotor Varoš-Obodnik zbog rekonstrukcije i sanacije gradske vodovodne mreže opštine Kotor Varoš će biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na istom magistralnom putu Banjaluka-Čelinac i na regionalnom Čelinac-Jošavka-Prnjavor, izmijenjen je režim saobraćaja radi izgradnje kablovske infrastrukture duž pruge Doboj-Banjaluka.

Nastavljaju se radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Na dionicama magistralnih puteva Klašnice-Prnjavor sekcija "Đokin potok", i Prnjavor-Stanari sekcija "Prnjavorska petlja", zbog transportnih vozila i građevinskih mašina koji učestvuju u izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja u brčanskom naselju Gredice na izgradnji obilaznice na magistralnom putu Brčko-Bijeljina i na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta M-5 Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja do 15 minuta, i to od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Od 8.00 do 16.00 časova radi izvođenja deminerskih radova dolazi do priveremene obustave saobraćaja na magistralnom putu na dionici Teslić-Kotor Varoš u mjestu Rujevica sa 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Na regionalnom putu Kotor Varoš-Mitrovići zbog radova na rekonstrukciji i sanaciji gradske vodovodne mreže izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Vijaka, u Vijačanima zbog radova na sanaciji kolovoza saobraćaj se odvija povremeno jednom trakom.

Na dionici Brod na Drini-Šćepan Polje magistralnog puta M-18 zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača ostaje na snazi zabrana za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone i autobuse klase M3, dok se zabrana ne odnosi autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac i teretna vozila koja će vršiti transport drvnih sortimana od Poloma do Drinjače.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Radovi na području Hrvatske i dalje traju na graničnim prelazima Brod- Slavonski Brod i Orašje-Županja, tako da su moguća duža zadržavanja.