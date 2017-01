Snijeg sklanja beskućnike s ulica

BANJALUKA, SARAJEVO - Hladno vrijeme je već nastupilo, a stigao je i snijeg koji sa sobom donosi sve niže minuse. Prvi na udaru vremenskih neprilika su ljudi koji nemaju krov nad glavom, lutaju po parkovima i spavaju na otvorenom.

Nadležni u pojedinim lokalnim zajednicama u BiH pokušavaju da za te osobe obezbijede toplo utočište. Jedan od takvih, prihvatni centar u Banjaluci korisnicima pruža zdravstvenu njegu, smještaj u toplim sobama s ishranom i mogućnostima održavanja lične higijene, kao i vešeraj.

Jedna baka u ovom prihvatilištu boravi već petnaestak dana. Zahvalna je osoblju na njezi.

"Ovdje imam sve, toplo mi je, ugodno, sita sam i sestre koje brinu o meni su ljubazne. Ali malo sam usamljena i dosadno mi je. Iako se ne krećem baš najbolje, sada bih najviše voljela da sam u svom zavičaju, u Bistrici", priča nam ova sramežljiva baka, prisjećajući se svog rodnog kraja.

U ovom centru trenutno borave tri lica, a očekuju da će ih se javiti još, jer sa prvim snijegom i sve hladnijim danima oni sami dolaze i traže sklonište.

Nada Jukić, koordinator zdravstvene njege u Gerontološkom centru Banjaluka, kaže da su to najčešće povratnici, lica zatečena u skitnji ili u stanju socijalne potrebe, a koja su već boravila u prihvatnoj stanici.

Jukićeva objašnjava da im policija u saradnji sa Hitnom pomoći i Centrom za socijalni rad pomaže u identifikovanju lica. Smještaj obezbjeđuje Dom za stara lica, a Centar za socijalni rad plaća troškove smještaja.

Vera Sladojević, direktorica Centra za socijalni rad Banjaluka, rekla nam je da boravak lica u prihvatilištu traje kratko - do utvrđivanja identiteta i mjesta prebivališta lica. Dodaje da korisnici tamo najčešće borave do pet dana, a samo u posebnim slučajevima do 30 dana.

Iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo kažu da je u prihvatnoj stanici, koja djeluje u okviru Gerontološkog centra, broj korisnika uglavnom isti tokom godine, prosječno pet do sedam mjesečno, izuzimajući zimski period kada se zbog ekstremno niskih temperatura broj poveća i do 15 korisnika.

Iako dok osoba boravi u prihvatilištu Centar poduzima mjere i radnje na njenom dugoročnijem zbrinjavanju, neki se vraćaju na ulice.

"Nažalost, jedan broj osoba vrlo brzo po smještanju samovoljno napušta prihvatilište, pri čemu odbijaju saradnju s Centrom na rješavanju problema sa kojima se suočavaju", kaže Adnan Podžo, direktor sarajevskog Kantonalnog centra za socijalni rad, dodajući da su osobama koje dođu kod njih obezbijeđeni smještaj, ishrana, medicinska pomoć, psihosocijalna podrška i njega.

Ističe da su tokom prethodne godine evidentirane 24 osobe sklone skitnji, koje su boravile u devastiranim objektima i parkovima.

Za razliku od većih gradova, u manjim lokalnim zajednicama uglavnom nema ovakvih prihvatilišta.

U Centru za socijalni rad Gradiška nema prihvatnog centra za zbrinjavanje lica koja se nađu u skitnji jer, kako nas uvjeravaju, nema potrebe za tim.

"Ako se radi o licima sa područja opštine Gradiška, ona se procesuiraju i radi se na alternativnom smještaju tih lica. A ako se neko lice i nađe u skitnji, zbog blizine Evropske unije, takva lica koja su obično u prolazu kroz Gradišku nastavljaju put dalje", kažu iz ovog centra.