Snijeg zabijelio u cijeloj regiji, saobraćaj usporen (FOTO)

BANJALUKA, BEOGRAD, ZAGREB - U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, zbog snijega koji je padao cijele noći, saobraćaj se odvija usporeno i otežano, ali bez zastoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Slična situacija je i u Srbiji i Hrvatskoj gdje ovog jutra takođe pada snijeg, ali meterolozi najavljuju do večeri prestanak padavina.

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) saopštio je da će jutro u unutrašnjosti biti oblačno, mjestimično uz snijeg, a na Jadranu uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Slijedi postupan prestanak padavina i razvedravanje sa sjeverozapada, na jugu zemlje će se do kraja dana zadržati oblačno s kišom, a u unutrašnjosti Dalmacije snijegom.

U većem dijelu Srbije od noćas pada sneg. U Beogradu je na periferiji izmjerena debljina snežnog pokrivača od oko pet centimetara, dok je u centru grada oko tri centimetara snijega.

Iako nadležni tvrde da su prioritetne ulice očišćene, jutros, nešto prije sedam sati, na Studentskom trgu, gdje se nalazi okretnica trolebujsa i autobusa 31, kao i u Dušanovoj ulici gdje saobraćaju autobusi i tramvaji, na kolovozu je bilo neočišćenog snega.

Stanje na putevima u Srpskoj i FBiH

U Ramićima, na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, i u Rekavicama, na magistralnom putu Banjaluka-Crna Rijeka, saobraća se usporeno zbog saobraćajne nezgode, odnosno slijetanja vozila sa puta.

Na obje lokacije u toku je policijski uviđaj, pa iz AMS mole vozače za strpljenje.

Snijega na kolovozima ima između dva i tri centimetra, a u višim planinskim predjelima i više. Ekipe putnih službi su na terenu, vrše čišćenje i posipanje, tako da nema zastoja i svi putni pravci su prohodni.

Iz AMS vozačima skreću pažnju na mogućnost nailaska na zaleđene lokalitete, naročito u višim predjelima, preko prevoja, mostova i na prilazu tunelima, a u usjecima i pored kamenih kosina i na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom trakom, naizmjenično, na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se usporeno, po zasnježenom kolovozu.

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

U brčanskom naselju Gredice izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog izgradnje obilaznice na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Režim saobraćanja izmijenjen je i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, zbog radova.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub, aktuelne su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Od 8.00 do 16.00 časova, zbog deminerskih radova, na snazi je privremena obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Teslić-Kotor Varoš, u mjestu Rujevica. Obustava traje 30 minuta, a 15 minuta propuštanje saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH zbog snijega se usporeno i otežano saobraća na putnim pravcima Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Cazin-Velika Kladuša, Bihać-Bosanska Krupa, Drvar-Bosansko Grahovo-Livno, Kupres-Šuica, Glamoč-Mlinište, Donji Vakuf-Travnik, Olovo-Kladanj i Tuzla-Orašje.

Poseban oprez neophodan je na dionici auto-puta A1 Kakanj-Zenica jug.

Na dionicama Konjic-Mostar, Prozor-Jablanica i Tomislavgrad-Šuica, kolovoz je klizav zbog ledene kiše.

Učestali su odroni zemlje ili kamenja, a posebnu pažnju skrećemo na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Na području Federacije BiH do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj.

Zbog radova na području Hrvatske tokom dana saobraća se usporeno na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.