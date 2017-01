Snijeg zavejao BiH: Ekipe na terenu, saobraćaj usporen (FOTO)

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno i hladno vrijeme sa snijegom i dnevnom temperaturom od minus četiri do osam stepeni Celzijusovih.

Banjaluka - Ekipe na terenu, javni prevoz bez zastoja

Ekipe zimske službe od noćas i jutros pojačano rade na održavanju prohodnosti puteva s obzirom na to da snijeg neprestano pada. Prema nalogu gradonačelnika Igora Radojičića, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu. Bez obzira na snažne padavine, putevi su prohodni i saobraćaj se u Banjoj Luci odvija bez zastoja, u skladu sa zimskim uslovima.

Kako je potvrđeno u Odjeljenju za saobraćaj i puteve - saobraćajnice prvog prioriteta su očišćene, a ostale se čiste prema Programu rada zimske službe.

-Čistimo i pojedine putne pravce u višim dijelovima grada, koji su mimo Programa, a gdje mještani ne mogu sami da očiste. Uglavnom, ekipe zimske službe pojačano rade od noćas, tako da se i sve linije gradskog i prigradskog prevoza održavaju bez problema. Takođe, i svi seoski putni pravci, na kojima se odvija javni prevoz su prohodni – rekao je v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Slaviša Sandić.

Prema njegovim riječima, ekipe u Pavićima, Lusićima i Kolima nastoje da održe prohodnim puteve, s obizrom na smetove i vijavice karakteristične za to područje kako ne bi došlo do prekida komunikacije.

-Očekujemo i da građani imaju razumijevanja s obzirom na to da snijeg neprestano pada i da ekipe zimske službe prvo moraju da očiste saobraćajnice prvog prioriteta tj. one kojima se odvija javni prevoz, a onda i ostale. Pozivam i građane da očiste snijeg ispred svojih objekata – naglasio je Sandić.

Novi Grad - putevi prohodni, saobraćaj usporen

Na području opštine Novi Grad putevi su prohodni, ali je saobraćaj usporen zbog ugaženog snijega na kolovozima.

Prema podacima iz lokalnog Centra za obaviještavanje, od juče je palo novih 17 centimetara snijega čija je visina jutros 25 centimetara.

Iz Centra je Srni rečeno da nema problema u snabdijevanju potrošača električnom energijom, svi dalekovodi su pod naponom, a na niskonaponskoj mreži kvarova ima na pet trafostanica, ali je riječ o problemima koji nisu riješeni od prošlog vikenda.

Preduzeće "Komus" Novi Grad od sinoć u 18.00 časova počelo je sa posipanjem soli i abrazivnog materijala a od 3.00 časa počelo je čišćenje ulica u gradu, prigradskim naseljima i lokalnih kategorisanih puteva.

Tehnički rukovodilac u ovom preduzeću Dragan Raljić kaže da je do jutros obavljeno oko 80 odsto posla i da su ekipe još na terenu.

Preduzeće "Prijedorputevi" od sinoć čisti magistrale i regionalne putne pravce.

Na graničnim prelazima u Novom Gradu i u Kostajnici nema dužih čekanja i zadržavanja prilikom prelaska granice.

Petrovac - snijeg 70 centimetara, putevi prohodni

Svi putevi na području opštine petrovac su prohodni, a snijeg čija visina iznosi 70 centimetra nije prouzrokovao probleme u saobraćaju, rekao je srni načelnik opštine petrovac milan grbić.

grbić je istakao da snijeg i dalje pada, ali da su ekipe javnog komunalnog preduzeća "uzor" i šumskog gazdinstva "oštrelj-drinić" na terenu, čiste snijeg i posipaju abrazivni materijal.

"vlasnici objekata i lokala dužni su da očiste svoja dvorišta i trotoar da bi omogućili prolaz pješacima, što će kontrolisati komunalna policija, a predviđene su i sankcije za one koji ne budu redovno čistili", rekao je grbić.

Tuzla - novi snijeg otežava saobraćaj

Na području Tuzlanskog kantona protekle noći je na pojedinim mjestima palo i do 20 centimetara novog snijega koji otežava odvijanje saobraćaja, posebno u visinskim područjima, saopšteno je iz Civine zaštite ovog kantona.

Odvijanje saobraćaja je otežano i na području opštine Lukavac gdje je neophodna dodatna mehanizacija kako bi se očistili putni pravci na visinskim dijelovima pojedinih naselja, dok je najteža situacija u ozrenskim naseljima kao što su Tumare, Šikulje, Smoluća, Panjik i Jaruške.

Javni saobraćaj na području Tuzle skraćen je do pojedinih mjesta zbog velikog snijega, dok se na području Gradačca gdje je visina snijega dostigla i do 40 cantimetara, saobraćaj odvija otežano.

I u ostalim opštinama Tuzlanskog kantona saobraćaj se odvija otežano, a mehanizacija za čišćenje putnih pravaca je na terenu.

Kozarska Dubica - putevi prohodni, saobraćaj usporen

Putevi na području opštine Kozarska Dubica su prohodni, ali se saobraćaj danas odvija sporije zbog ugaženog snijega na kolovozu.

"Zimska služba je na čišćenju puteva konstantno angažovana od sinoć od 19.00 časova, putevi su prohodni, ali se saobraćaj odvija sporije zbog ugaženog snijega na kolovozu", potvrdio je Darko Cikota, zadužen za poslove zimske službe u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica.

On je dodao da se nastavlja čišćenje nekategorisanih puteva, koje obavljaju mještani, a gorivo obezbjeđuje opština.

Na području opštine Kozarska Dubica očišćeni su i magistralni putni pravci, a nisu zabilježeni problema u snabdijevanju potrošača električnom energijom.

Na području opštine Kozarska Dubica palo je novih 20-ak centimetara snijega u gradu, a u pojedinim selima i do 50 centimetara.

Krupa na Uni - Palo novih 30 centimetara snijega

Na području opštine Krupa na Uni palo je novih 30 centimetara snijega čija je visina jutros oko 45 centimetara, rekao je Srni koordinator zimske službe u ovoj opštini Željko Bundalo.

On je naveo da je jutros nastavljeno čišćenje lokalnih kategorisanih puteva, koje obavljaju mještani, a gorivo obezbjeđuje opština.

Prema njegovim riječima, preduzeće "Prijedorputevi" je obavilo čišćenje dva regionalna putna pravca prema ovoj opštini.

Bundalo je naveo da jutros nema problema u snabdjevanju potrošača električnom energijom.

Srebrenica – snijeg otežava saobraćaj

Na području opštine Srebrenica snijeg slabim intenzitetom neprekidno pada već 18 časova što uzrokuje probleme u saobraćaju koji se otežano odvija na regionalnim i lokalnim putevima, rekao je danas Srni član Opštinskog štaba civilne zaštite u Srebrenici Cvijetin Maksimović.

Maksimović je upozorio da ispod novog snijega ima poledice na srebreničkim putevima i skreće pažnju vozačima da budu oprezni i ne kreću na put bez zimske opreme.

"Visina snijega iznosi od 25 do 50 centimetara, zavisno od nadmorske visine dijelova ove opštine. Lokalnim putevima moguće je odvijanje saobraćaja terenskim vozilima i kada stanu padavine pristupiće se njihovom čišćenju", rekao je Maksimović.

On ističe da nema životno ugroženih stanovnika na području ove lokalne zajednice i da su ekipe spremne da očiste put do sela gdje bi se ukazala eventualna potreba za ukazivanje pomoći ugroženim osobama.

Snabdijevanje električnom eneregijom i vodom je uredno, a telefonske i internet veze funkcionišu bez nekih teškoća.

Istočno Sarajevo - prohodni svi magistralni i regionalni putevi

Svi magistralni i regionalni putevi na području sarajevsko-romanijske regije su očišćeni i prohodni, a saobraćaj se odvija bez zastoja, rekao je Srni tehnički direktor "Romanijaputeva" sa Sokoca Dragan Buloščić.Prema njegovim riječima, pravac prema Jahorini je prohodan, a obustava saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije /Ljubogošta-Podromanija/, više ne važi.

Buloščić je rekao da je snijeg, koji je u manjim količinama padao protekle noći, ipak izazvao potrebu da se saobraćajnice neprekidno čiste.

On je potvrdio da na terenu imaju dovoljno vozila, radnika i abrazivnog materijala, ali i podsjetio da često dođe do obustave saobraćaja za šlepere i teretna vozila sa prikolicom koji nemaju adekvatnu zimsku opremu.

"To se često dešava u Mokrom i podnožju Romanije, a policija, sa kojom sarađujemo, obustavi saobraćaj dok se put ne očisti, da ta vozila ne bi napravila veće probleme na putevima", objasnio je Buloščić.

U nadležnosti "Romanijaputeva" je održavanje i čišćenje magistralnih i regionalnih puteva na Ssrajevsko-romanijskoj regiji, i to od Lapišnice preko Podromanije do Han Pijeska, od Vardišta do Čajniča, a među prvim prioritetima nalaze se oba putna pravca prema Jahorini, preko Pala i Trebevića.

Ukupna dužina ovih dionica iznosi oko 600 kilometara.

Kostajnica - neprohodni putevi u višim dijelovima opštine

Na području opštine Kostajnica u selima na platou Balja putevi su neprohodni zbog snježnih nanosa čija visina dostiže dva metra.

Portparol opštine Kostajnica Aleksandar Pašić rekao je Srni da se najveći dio mehanizacije preduzeća "Dejanović produkt", koje vrši poslove zimske službe, nalazi na ovim putevima.

"Snježni nanosi na dijelovima putnih pravaca na platou Balja visoki su i do dva metra i trenutno se radi na njihovom čišćenju", naveo je Pašić.

On kaže da su lokalni putevi prvog prioriteta očišćeni i prohodni, kao i glavni putevi u Taviji, Petrinji i Mrakodolu.

"U toku dana ponovo će biti čišćeni lokalni putevi i ulice prvog i drugog prioriteta, a ukoliko bude potrebno, biće angažovana dodatna mehanizacija", istakao je Pašić.

Svi kvarovi na niskonaponskoj mreži na području Kostajnice otklonjeni su i svi potrošači od 10.00 časova imaju uredno snabdijevanje električnom energijom.

Bez struje je noćas bio dio potrošača u gradu, u Petrinji, Taviji, kao i u svim selima na platou Balja.

Snijeg i dalje pada, a od juče poslije podne u gradu je palo novih 20 centimetara snijega.

Visina snijega u 7.00 časova